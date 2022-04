Ο Ed Sheeran θα κυκλοφορήσει remix του «2step» με τον Lil Baby

Ο Ed Sheeran συνεχίζει τις συνεργασίες του με κορυφαίους καλλιτέχνες από όλα τα μουσικά είδη.

Αφού ένωσε τις δυνάμεις του με τον J Balvin για μία διπλή κυκλοφορία με τα τραγούδια «Sigue» και «Forever My Love», ο Βρετανός τραγουδιστής ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την επόμενη μοναδική μουσική σύμπραξη στην οποία έχει προχωρήσει.

Ο Ed Sheeran ανακοίνωσε αυτή τη φορά μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι θα κυκλοφορήσει ένα remix για το τραγούδι «2step» από το άλμπουμ του «=» (Equals) με τη συμμετοχή του Lil Baby.

Ο 31χρονος τραγουδιστής συμπεριέλαβε στην ανάρτησή του ένα σύντομο απόσπασμα του remix, το οποίο όμως περιλαμβάνει μόνο μία γεύση από την εισαγωγή του Lil Baby.

Το remix του «2step» με τη συμμετοχή του Lil Baby θα κυκλοφορήσει αυτήν την Παρασκευή, 22 Απριλίου. Την ίδια ημέρα θα δημοσιευθεί στο YouTube το μουσικό βίντεο της δισκογραφικής συνάντησής τους.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Lil Baby εδώ και καιρό, είμαι τόσο ενθουσιασμένος που συμμετέχει στο remix αυτού του τραγουδιού και στο βίντεο. Είναι τιμή μου, ελπίζω όλοι να το απολαύσουν», ανέφερε ο Ed Sheeran σε ανάρτησή του.

Ο Ed Sheeran είχε δηλώσει προηγουμένως στο Heart Radio του Ηνωμένου Βασιλείου ότι το «2step» είναι «ίσως ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια» από το άλμπουμ του «Equals», το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2021.

Επίσης, πρόσθεσε ότι έγραψε το «2step» έχοντας «τη χαμηλότερη αυτοπεποίθηση» επειδή φοβόταν ότι δεν θα άρεσε στην ομάδα του.

Η συνεργασία με τον Lil Baby δεν είναι η μόνη έκπληξη που επιφυλάσσει ο Ed Sheeran, ο οποίος συμπλήρωσε ότι έχει «μερικές ακόμα εκπλήξεις» που θα ακολουθήσει μετά την κυκλοφορία του remix και του music video του.

Ο Ed Sheeran αποκάλυψε ότι music video για το remix του «2step» γυρίστηκε πέρυσι στο Κίεβο και δήλωσε ότι όλα τα έσοδα από το YouTube θα παραχωρηθούν στις προσπάθειες παροχής βοήθειας στην Ουκρανία από τη βρετανική Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης για τις Καταστροφές (DEC).

Το «2step» είναι το δεύτερο τραγούδι από το άλμπουμ «=» του αστέρα της pop που αποκτά remix σε συνεργασία με άλλον καλλιτέχνη. Τον Φεβρουάριο, ο Ed Sheeran ένωσε τις δυνάμεις του με την Taylor Swift σε μία νέα εκδοχή του «The Joker and the Queen».

Μπορείτε να ακούσετε την πρωτότυπη εκδοχή του «2step» μαζί με το υπόλοιπο άλμπουμ «=» εδώ.

