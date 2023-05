Ο Ed Sheeran θα εγκαταλείψει τη μουσική αν χάσει τη δίκη για το «Thinking Out Loud»

«Θεωρώ ότι είναι πραγματικά προσβλητικό να αφιερώνω όλη μου τη ζωή σε αυτό και κάποιος να το μειώνει».

Ο Ed Sheeran δήλωσε ότι θα εγκαταλείψει τη μουσική αν χάσει τη δίκη για το «Thinking Out Loud».

Το 2016 ο Ed Townsend, έναν από τους συνδημιουργούς του «Let’s Get It On» του Marvin Gaye, κατέθεσε αγωγή εναντίον του Ed Sheeran, κατηγορώντας τον Βρετανό τραγουδιστής ότι αντέγραψε το κλασικό τραγούδι για να δημιουργήσει τη δική του επιτυχία «Thinking Out Loud».

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Ed Sheeran και η συνεργάτιδά του Amy Wadge αντέγραψαν τον ρυθμό του τραγουδιού του Marvin Gaye που κυκλοφόρησε το 1973, καθώς και μία ακολουθία τεσσάρων συγχορδιών.

Επίσης, η πλευρά του Ed Townsend κάνει λόγο για «εντυπωσιακές ομοιότητες» μεταξύ των δύο τραγουδιών που συνιστούν παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο Ed Sheeran αρνείται σταθερά τις κατηγορίες ότι αντέγραψε το τραγούδι του Marvin Gaye κατά τη διάρκεια της δίκης που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα σε δικαστήριο του Μανχάταν.

Τη Δευτέρα 1 Μαΐου, ο τραγουδιστής ανέβηκε για δεύτερη φορά στο εδώλιο και έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι θα σταματήσει τη λαμπρή καριέρα του αν τελικά χάσει την αγωγή.

«Αν συμβεί αυτό, τελείωσα, σταματάω. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά προσβλητικό να αφιερώνω όλη μου τη ζωή στο να είμαι τραγουδιστής και τραγουδοποιός και κάποιος να το μειώνει», είπε χαρακτηριστικά στους ενόρκους.

Ο Ed Sheeran ανέφερε επίσης ότι οι υπάρχουν πολλοί τραγουδοποιοί που τον υποστηρίζουν στη δίκη, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους αγωγές αποτελούν απειλή για εκείνους γενικότερα.

«Όταν γράφεις τραγούδια, κάποιος σε κυνηγάει», συμπλήρωσε ο 32χρονος τραγουδιστής και τραγουδοποιός.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας από τους δικηγόρους του Ed Townsend ισχυρίστηκε ότι ο Ed Sheeran «ομολόγησε» ότι αντέγραψε τραγούδι του Marvin Gaye όταν έπαιξε ένα mash up με τα δύο τραγούδια – το «Let’s Get It On» και το «Thinking Out Loud» – σε μία από τις συναυλίες του.

Ο Ed Sheeran αντέκρουσε τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι συνήθιζε να παίζει mashups στις συναυλίες του για να «προσθέσει μία μικρή πινελιά» και τόνισε ότι συνήθιζε να επιλέγει τραγούδια με παρόμοιες ακολουθίες συγχορδιών με τα δικά του τραγούδια, καθώς και παρόμοια θεματικά στοιχεία.

«Αν είναι ένα ερωτικό τραγούδι, μπορείς να το κάνεις mash up με ένα άλλο ερωτικό τραγούδι», εξήγησε.

Στη συνέχεια, ο Ed Sheeran σημείωσε ότι το «Can’t Help Falling In Love With You» του Elvis Presley και το «I Will Always Love You» της Whitney Houston είναι δύο τραγούδια που θα μπορούσαν να ταιριάξουν με το «Thinking Out Loud».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η δικηγόρος του Ed Sheeran, Irene Farkas, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Ed Sheeran έγραψε το «ειλικρινές τραγούδι χωρίς να αντιγράψει» το τραγούδι του Marvin Gaye και πρόσθεσε ότι το «Thinking Out Loud» διαθέτει στοιχεία που χρησιμοποιούνται ευρέως στην pop μουσική.