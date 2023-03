Ed Sheeran: Πώς η Taylor Swift τον βοήθησε να δημιουργήσει το νέο άλμπουμ του «Subtract»

Ο Ed Sheeran αναγνώρισε ότι η Taylor Swift ήταν εκείνη που τον έφερε σε επαφή με τον Aaron Dessner των The National.

Φαίνεται ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε την Taylor Swift για το νέο άλμπουμ του Ed Sheeran με τίτλο «Subtract».

Ο Ed Sheeran έγραψε και έκανε την παραγωγή του άλμπουμ μαζί με τον Aaron Dessner των The National, ο οποίος συνεργάστηκε με την Taylor Swift στα άλμπουμ της «Folkore» και «Evermore», που κυκλοφόρησαν αμφότερα το 2020.

Σε μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram, ο Ed Sheeran αναγνώρισε ότι η Taylor Swift ήταν εκείνη που τον έφερε σε επαφή με τον Aaron Dessner.

Διαφήμιση

«Το 2021, πήρα ένα μήνυμα από Taylor Swift που έλεγε ότι ήθελε να με φέρει σε επαφή με τον Aaron Dessner. Σκέφτηκε ότι εκείνος και εγώ θα κάναμε κάτι σπουδαίο μαζί», θυμήθηκε ο Ed Sheeran, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του με τον μουσικό των The National.

«Για να είμαι ειλικρινής, ήμουν λίγο επιφυλακτικός στο να συνεργαστώ μαζί του τόσο σύντομα μετά το “Folklore” και το “Evermore”, επειδή ένιωθα ότι αυτό ήταν το πράγμα της Taylor και είχαν κάνει και τα δύο (άλμπουμ) τόσο τέλεια», συνέχισε.

«Αλλά συναντηθήκαμε για δείπνο, συζητήσαμε για τη ζωή και τη μουσική και μου υποσχέθηκε να μου στείλει μερικά instrumentals για να γράψω πάνω σε αυτά όποτε με έπιανε έμπνευση», ανέφερε.

Εκτός από τα άλμπουμ «Folkore» και «Evermore», η Taylor Swift συνεργάστηκε επίσης με τον Aaron Dessner σε τρία από τα επιπλέον τραγούδια της έκδοσης «3am Edition» του τελευταίου άλμπουμ της «Midnights».

Η Taylor Swift συμμετέχει επίσης σε ένα τραγούδι του νέου άλμπουμ «First Two Pages of Frankenstein» των The National, που θα κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου και το 2021 εμφανίστηκε σε δύο τραγούδια του άλμπουμ «How Long Do You Think It’s Gonna Last?» του supergroup Big Red Machine που έχουν δημιουργήσει ο Aaron Dessner των The National και ο Justin Vernon των Bon Iver.

«Μόλις έλαβα (τα instrumentals), μου άρεσε όλη η συνολική ατμόσφαιρα και ήξερα ότι μία ημέρα θα έγραφα πάνω σε αυτά, αλλά εκείνη τη στιγμή τελείωνα αυτό που νόμιζα ότι ήταν το “Subtract”, οπότε τα έβαλα για λίγο σε δεύτερη μοίρα», πρόσθεσε ο Ed Sheeran.

«Στη συνέχεια, όπως είπα και στην ανάρτηση της ανακοίνωσής μου, άρχισαν να συμβαίνουν πολλά πράγματα στην προσωπική ζωή μου, για τα οποία ένιωσα την ανάγκη να εκτονωθώ σε κάποια τραγούδια και να γράψω ημερολόγιο γι’ αυτά», σημείωσε.

«Είχα τα instrumentals του Aaron, οπότε απλά άρχισα να γράφω, και να γράφω, και να γράφω. Ήρθε αεροπορικώς στο Ηνωμένο Βασίλειο και το ηχογραφήσαμε μέσα σε μία εβδομάδα στην παραλία, και ήταν απλά η πιο απίστευτη διαδικασία και ένα άλμπουμ για το οποίο είμαι πολύ υπερήφανος», κατέληξε ο Βρετανός τραγουδιστής.

Το νέο άλμπουμ «-» (Subtract) του Ed Sheeran αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Μαΐου. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα κάποιο από τα τραγούδια του.