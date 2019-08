Το Λονδίνο θα είναι στις καρδιές του Ed Sheeran και του Stormzy σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου κι αν ταξιδέψουν για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

Ο Ed Sheeran και ο Stormzy οπτικοποιούν το remix για τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Take Me Back To London».

Το remix έχει δημιουργήσει ο DJ και παραγωγός Sir Spyro των Ruff Sqwad και συμμετέχουν επίσης δύο ανερχόμενα ταλέντα της βρετανικής σκηνής, ο grime καλλιτέχνης και ηθοποιός Jaykae και ο ράπερ Aitch.

Η πρωτότυπη έκδοση του «Take Me Back To London» είναι διαθέσιμη στο πολυσυλλεκτικό άλμπουμ συνεργασιών «No. 6 Collaborations Project» του Ed Sheeran, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο από τις Asylum Records / Atlantic Records / Warner Music.

Το «Take Me Back To London» είναι η δεύτερη συνάντηση του Sheeran με τον Stormzy, καθώς το 2017 είχαν συμπράξει και για το remix του smash hit «Shape Of You», το οποίο τραγούδησαν στη σκηνή των BRIT Awards εκείνης της χρονιάς.

Ο Stormzy έχει αποσπάσει πάρει διθυραμβικές κριτικές κατά μήκος της καριέρας του, αλλά και μία σειρά σημαντικών βραβείων.

Στη συλλογή του δεσπόζουν μεταξύ άλλων έξι MOBO Awards, δύο BRIT Awards, δύο BET Awards, δύο Global Awards, ένα Ivor Novello Award, ένα BBC Music Award, ενώ έχει προταθεί και για το περίβλεπτο Mercury Prize με το debut album του «Gang Signs & Prayer».

Ο Jaykae προέρχεται από το Μπέρμιγχαμ και έκανε το δισκογραφικό ντεμπούτο του το 2016 με το single «Toothache». Το τραγούδι έγινε ασημένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει συγκεντρώσει σχεδόν 10 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Ο Aitch κατάγεται από το Μάντσεστερ και παρά το νεαρό της ηλικίας του, μόλις 19 ετών, έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως οι Stormzy, Virgil Abloh, Charlie Sloth και Lil Durk. Έχει κυκλοφορήσει τρία singles που εμφανίστηκαν στο Top 40, μεταξύ των οποίων το «Taste (Make It Shake)» που έφτασε στο Νο. 4 του βρετανικού chart.