Ed Sheeran: Τα σημάδια ότι θα συνεργαστεί με την Taylor Swift στο remix του «The Joker and the Queen»

Οι φήμες έχουν φουντώσει.

Μπορεί ο Ed Sheeran και η Taylor Swift να παραμένουν σιωπηλοί απέναντι στις φήμες, αλλά οι θαυμαστές τους βρήκαν μια νέα ένδειξη ότι οι δυο καλλιτέχνες ενδέχεται να συνεργαστούν σε ένα ακόμη τραγούδι.

Αυτό το σαββατοκύριακο, ορισμένοι θαυμαστές παρατήρησαν ότι στα credits για το επίσημο lyric video του τραγουδιού «The Joker and the Queen» του Ed Sheeran στο YouTube εμφανίζεται η φράση «feat. Taylor Swift».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή η ένδειξη συνεχίζει να υπάρχει στη σελίδα του lyric video του «The Joker and the Queen» στο YouTube, ενώ πολλοί θαυμαστές ανάρτησαν σε διάφορα tweets ένα στιγμιότυπο από τη σελίδα.

Στην αρχική εκδοχή της μπαλάντας, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο πρόσφατο άλμπουμ «=» (Equals) του Ed Sheeran, δεν συμμετέχει η Taylor Swift.

🚨 YouTube seems to confirm that @taylorswift13 is featured on The Joker And The Queen Remix 🚨 pic.twitter.com/BY5HrVhWQT — Taylor Swift Streaming Updates 🧣 (@spotify_swift) February 5, 2022

Ο Ed Sheeran φούντωσε τις φήμες σχετικά με την πιθανότητα να συμμετάσχει η Taylor Swift σε ένα remix του «The Joker and the Queen» όταν την περασμένη εβδομάδα έγραψε σε μία δημοσίευσή του στο Instagram ότι «υπογράφω μερικά CDs για κάτι που θα έρθει σε λίγο καιρό, κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά».

Η ανάρτησή του περιλάμβανε μια φωτογραφία από υπογεγραμμένα CDs που απεικονίζουν στο εξώφυλλό τους ένα χαρτί της τράπουλας που είναι κατά το ήμισυ βαλές και κατά το ήμισυ μία ξανθιά βασίλισσα που μοιάζει πολύ ύποπτα με την Taylor Swift.

Σύμφωνα με τις θεωρίες των θαυμαστών, έχουν προηγηθεί ήδη πολλά υπονοούμενα ότι οι δυο αστέρες της pop μπορεί να έχουν στα σκαριά κάτι σχετικό με το «The Joker and the Queen».

Μεταξύ αυτών το μπάλωμα με το όνομα της Taylor Swift στο πίσω μέρος του δερμάτινου μπουφάν του Ed Sheeran στο βίντεο του «Overpass Graffiti», δίπλα στο σχέδιο του «The Joker and the Queen» και το όχι και τόσο διακριτικό σύμβολο του ίσον (=) που χάραξε η Taylor Swift στην τούρτα στο βίντεο του «I Bet You Think About Me».

Προς το παρόν κανένας από τους δύο καλλιτέχνες δεν έχει σχολιάσει τις φήμες.

Ο Ed Sheeran και η Taylor Swift έχουν κυκλοφορήσει τρία τραγούδια μαζί, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί όλα στα άλμπουμ της Αμερικανίδας pop star: Το «Everything Has Changed» στο «Red» (2012), το «End Game» στο «Reputation» (2017) και το «Run», ένα από τα bonus tracks στο «Red (Taylor’s Version)» (2021).