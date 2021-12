Ed Sheeran: Το «Shape Of You» είναι το πρώτο τραγούδι που φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια streams στην ιστορία του Spotify

Ο Ed Sheeran αποκάλυψε ότι αρχικά δεν ήθελε το «Shape Of You» στο άλμπουμ του «Divide».

Ο Ed Sheeran κλείνει το 2021 προσθέτοντας ένα σημαντικό επίτευγμα στο ενεργητικό του.

Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, ο Βρ-ετανός τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram με το οποίο ανακοίνωσε ότι η επιτυχία του «Shape Of You» από το 2017 έγινε το πρώτο τραγούδι στην ιστορία του Spotify που έφτασε τα 3 δισεκατομμύρια streams.

«Μόλις έμαθα ότι το “Shape Of You” έφτασε τα 3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify, το οποίο είναι εντελώς τρελό. Θυμάμαι ότι όταν αυτό το τραγούδι έφτασε το ένα δισεκατομμύριο σκεφτόμουν ότι ήταν αλλόκοτο», είπε ο Ed Sheeran.

«Είναι το πρώτο τραγούδι που έφτασε τα 3 δισεκατομμύρια streams και είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένος με αυτό. Σε ευχαριστώ, Spotify, για την υποστήριξή σου όλα αυτά τα χρόνια. Περάσαμε δέκα υπέροχα χρόνια μαζί και ελπίζω να έχουμε άλλα δέκα υπέροχα χρόνια».

Ο Ed Sheeran μίλησε επίσης για την ιστορία του «Shape Of You» και περιέγραψε πώς το τραγούδι έγινε single, αποκαλύπτοντας ότι ταλαντευόταν με τον Ben Cook, τον πρώην πρόεδρο του βρετανικού τμήματος Atlantic Records, σχετικά με το αν θα ήταν το «Shape Of You» το πρώτο single από το άλμπουμ του «÷» (Divide) που ακολούθησε το 2017.

«Το τραγούδι δεν επρόκειτο να μπει στο άλμπουμ. Το άλμπουμ δεν είχε τελειώσει και όταν τελείωσα το τραγούδι, ο Ben Cook από τη δισκογραφική μου εταιρεία ουσιαστικά είπε: “Πρέπει να το βάλεις αυτό το τραγούδι στο άλμπουμ, πρέπει να γίνει single”. Του είπα: “Θέλω το ‘Castle on the Hill’ να είναι το πρώτο single, θα είναι μεγαλύτερη επιτυχία”», θυμήθηκε ο Ed Sheeran.

«Συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε και κυκλοφορήσαμε και τα δύο τραγούδια ταυτόχρονα, και πρέπει να πω ότι Ben, έκανα λάθος και είχες πολύ δίκιο», πρόσθεσε.

Το «Shape Of You» διένυσε συνολικά 59 εβδομάδες στο chart του Billboard Hot 100 και διατηρήθηκε στο Νο. 1 για 12 εβδομάδες συνολικά. Το «Castle On The Hill», προς σύγκριση, έφτασε στο Νο. 6 του Hot 100 και έμεινε 33 εβδομάδες στο chart.

Η επιτυχία του «Shape Of You», σε συνδυασμό με το «Castle On The Hill» και το «Perfect», συνέβαλε ώστε το «÷» (Divide) να γίνει το δεύτερο άλμπουμ του Ed Sheeran με τη μεγαλύτερη διάρκεια παρουσίας στα αμερικανικά charts μέχρι σήμερα, καθώς πέρασε συνολικά 250 εβδομάδες στο Billboard 200.