Ed Sheeran: Σε δημοπρασία σπάνιο αντίτυπο του πρώτου demo album του

Ο Ed Sheeran είχε ηχογραφήσει το πρώτο του demo album σε ηλικία 13 ετών.

Σε δημοπρασία βγαίνει ένα σπάνιο αντίτυπο του πρώτου άλμπουμ με demo τραγούδια του Ed Sheeran.

Ο τραγουδιστής έγραψε και ηχογράφησε το CD «Spinning Man» το 2004, όταν ήταν μόλις 13 ετών. Το άλμπουμ περιέχει τα πρώτα δείγματα της γραφής του ως δημιουργός, πριν αναδειχθεί σε ένα από τους μεγαλύτερες αστέρες στον πλανήτη.

Ο Ed Sheeran παραδέχτηκε στο παρελθόν ότι παραμένουν στην κατοχή του 19 αντίτυπα που τυπώθηκαν για το άλμπουμ, επειδή δεν ήθελε κανείς να αποκτήσει κάποιο από τα αντίγραφα.

Ωστόσο ένα αντίτυπο βρέθηκε πρόσφατα ξεχασμένο σε ένα συρτάρι.

Ο τραγουδιστής το είχε χαρίσει σε ένα φίλο των συγγενών του όταν έμεινε στο σπίτι τους, την περίοδο που έπαιζε μουσική στο δρόμο στα χρόνια της εφηβείας του.

Το CD θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Omega Auctions και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η τελική τιμή στην οποία θα πωληθεί ενδέχεται να ξεπεράσει τις 10.000 βρετανικές λίρες (11.000 ευρώ).

Όπως εξηγείται στην περιγραφή της Omega Auctions, το «Spinning Man» είναι «ένα σπάνιο διαφημιστικό CD, το οποίο κυκλοφόρησε ανεξάρτητα σε πολύ περιορισμένο αριθμό περίπου το 2005 ως μια παρουσίαση του ηχογραφημένου υλικού του Ed Sheeran».

Το CD περιέχει 14 τραγούδια, με τον τραγουδιστή να έχει γράψει ο ίδιος χειρόγραφα τον τίτλο στο εξώφυλλο.

«Είναι γνωστό ότι υπάρχουν 21 αντίτυπα του CD, με την πλειοψηφία να θεωρείται ότι ανήκουν στον Ed Sheeran», σημειώνει ο οίκος δημοπρασιών.

Στο βιβλίο του «Ed Sheeran: A Visual Journey» του 2014 ο αστέρας της μουσικής εξομολογήθηκε ότι έγραψε τα τραγούδια του “Spinning Man” όταν βίωσε για πρώτη φορά την ερωτική απογοήτευση.

«Το 2004, δημιούργησα το πρώτο μου άλμπουμ, το “Spinning Man”, το οποίο ονόμασα από μια φωτογραφία που είχε ο πατέρας μου», είπε.

«Έγραψα τα CDs μόνος μου και έφτιαξα τα εξώφυλλα. Είχε 14 τραγούδια και όλα τα τραγούδια έκαναν ομοιοκαταληξία. Ένας στίχος έλεγε: “I’m a typical average teen if you know what I mean”», περιέγραψε.

«Υπάρχουν πιθανώς 20 αντίτυπα του “Spinning Man”. Και έχω τα 19. Δεν θέλω κανείς άλλος να αποκτήσει ένα αντίγραφο», εξήγησε ο Ed Sheeran.