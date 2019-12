Ed Sheeran: Το ρομαντικό music video για το «Put It All On Me» με την Ella Mai

Στο music video του «Put It All On Me» πρωταγωνιστούν ζευγάρια από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Ed Sheeran και της συζύγου του.

Ο Ed Sheeran ντύνει με εικόνα ακόμα ένα τραγούδι του πολυσυλλεκτικού άλμπουμ του «No.6 Collaborations Project».

Το single «Put It All On Me» σηματοδοτεί την πρώτη δισκογραφική συνεργασία του Ed Sheeran με την R&B τραγουδίστρια Ella Mai.

Η Ella Mai γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1994, εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 12 ετών και επέστρεψε μερικά χρόνια αργότερα στη Μεγάλη Βρετανία.

Η 25χρονη τραγουδίστρια και δημιουργός έχει ευρύτερα γνωστή χάρη στην επιτυχία του τραγουδιού «Boo’d Up», με το οποίο έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στη δισκογραφία. Το «Boo’d Up» έχει γίνει πέντε φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ και έχει αποκτήσει ένα remix με τη συμμετοχή της Nicki Minaj και του Quavo.

Μεταξύ άλλων διακρίσεων, η Ella Mai έχει κερδίσει ένα βραβείο Grammy, ένα BMI Award, ένα BET Award, δύο Billboard Music Awards, τρία iHeartRadio Music Awards, ενώ διεκδικεί το βραβείο του «Καλύτερου R&B Άλμπουμ» στα Grammy του 2020.

Η φωνή της Ella Mai δένει μοναδικά με εκείνη του Ed Sheeran στο «Put It All On Me».

Πρωταγωνιστές στο music video του τραγουδιού είναι ερωτευμένα ζευγάρια όλων των ηλικιών και όλων των φύλων από ολόκληρο τον κόσμο, από τη Νέα Υόρκη έως τη Ζανζιβάρη, τα οποία δέχτηκαν να χορέψουν μπροστά στην κάμερα και να μεταφέρουν στους θεατές ξεχωριστές εικόνες από τις κουλτούρες και τις χώρες τους, ενώ παράλληλα μοιράζονται τις προσωπικές ιστορίες τους.

Σύντομη εμφάνιση κάνει επίσης ο Ed Sheeran με τη σύζυγό του Cherry Seaborn, ανακοινώνοντας πρώτη φορά επισήμως το γάμο τους. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιανουάριο του 2019, όπως επιβεβαιώνουν οι λεζάντες του music video που σκηνοθέτησε ο Jason Koenig.

Το single «Put It All On Me» και το άλμπουμ «No.6 Collaborations Project» του Ed Sheeran κυκλοφορούν από τις Asylum / Atlantic Records / Warner Music.