Ed Sheeran: Προαναγγέλλει το νέο άλμπουμ του στέλνοντας μυστηριώδη σημειωματάρια στους θαυμαστές του

Ο Ed Sheeran έστειλε σε μερικούς τυχερούς θαυμαστές του κίτρινα σημειωματάρια που είναι γεμάτα με στίχους νέων τραγουδιών και ένα ημερολόγιο με πολλές κυκλωμένες ημερομηνίες.

Ένας ευρωπαϊκός λογαριασμός θαυμαστών του Ed Sheeran μοιράστηκε φωτογραφίες του κίτρινου σημειωματάριου στο Instagram και ο Βρετανός τραγουδιστής επιβεβαίωσε τη γνησιότητά του, κάνοντας αναδημοσίευση την ανάρτηση στις ιστορίες του δικού του λογαριασμού, χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο.

Οι εικόνες προέρχονται από τους χρήστες @ColdCoffeeh και @LucyLittley του Twitter, οι οποίοι δείχνουν να είναι τεράστιοι θαυμαστές του Ed Sheeran.

Η πρώτη σελίδα του σημειωματάριου έχει μαυρισμένο το τμήμα όπου οι άνθρωποι συνήθως γράφουν τα ονόματά τους.

Το σχήμα που προκύπτει μοιάζει με το σύμβολο της αφαίρεσης και πιθανώς παραπέμπει στο νέο άλμπουμ του Ed Sheeran που αναμένεται να έχει τον τίτλο «-» (Substract).

Ορισμένοι στίχοι που περιλαμβάνονται στο σημειωματάριο αναφέρουν: «Είχαμε χαθεί μέσα σε έναν φουρτουνιασμένο ωκεανό. Ρίξτε τη βελόνα», με τις λέξεις γραμμένες σε έναν κύκλο.

Υπάρχουν ακόμα περισσότεροι στίχοι σε άλλες σελίδες, με έναν στίχο να γράφει: «Τα κύματα δεν θα διαλύσουν τη βάρκα μου», ενώ ένας άλλος στίχος που είναι γραμμένος σε κυματιστή γραμμή λέει: «Τα δάκρυα στεγνώνουν και δεν θα αφήσουν κανένα ίχνος».

Σε μία άλλη συστάδα στίχων αναφέρεται: «Η ζωή μπορεί να είναι τόσο όμορφη αν προσπαθήσεις» και «Χορεύω με κλειστά μάτια. Όπου κι αν κοιτάξω, εξακολουθώ να σε βλέπω».

Ενώ οι θαυμαστές είναι ενθουσιασμένοι που ο Ed Sheeran φαίνεται να επιβεβαιώνει το νέο άλμπουμ του, το ημερολόγιο του σημειωματάριου κεντρίζει επίσης την προσοχή, λόγω των ημερομηνιών που είναι κυκλωμένες με κίτρινο χρώμα.

Οι επισημασμένες ημερομηνίες περιλαμβάνουν τις 17 και 27 Φεβρουαρίου, καθώς και την 1η Μαρτίου και τις ημέρες από τις 23 έως 25 Μαρτίου. Όσον αφορά τον Μάιο, είναι κυκλωμένη 3η ημέρα του μήνα και στη συνέχεια κάθε ημέρα από τις 5 έως τη 12 Μαΐου.

Αν και είναι άγνωστο τι συμβολίζουν αυτές οι ημερομηνίες, οι θαυμαστές πιστεύουν ότι υποδηλώνουν είτε μία ανακοίνωση είτε το πρόγραμμα μίας σειράς κυκλοφοριών που θα σχετίζονται με το νέο άλμπουμ του Ed Sheeran.

I’ve just been sent this notebook full of lyrics and highlighted dates 😭 SUBTRACT HELLO??? @edsheeran pic.twitter.com/PZosUp9W3P

— amy ☽ (@coldcoffeeh) February 14, 2023