Ο Ed Sheeran σημειώνει ένα ιστορικό ρεκόρ στο Spotify χάρη στο νέο άλμπουμ του.

Ο Ed Sheeran είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που σπάει το φράγμα των 68 εκατομμυρίων ακροατών μηνιαίως στο Spotify.

Ειδικότερα, ο Ed Sheeran αριθμεί 68.632.463 ακροατές για τον τελευταίο μήνα, αριθμός που τον καθιστά ως τον πιο δημοφιλή καλλιτέχνη στην πλατφόρμα.

Αν και τα περισσότερα τραγούδια του έχουν αποδειχθεί διαχρονικά και εξακολουθούν να έχουν θέση στις προτιμήσεις του κοινού, τις τελευταίες ημέρες το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στη νέα δισκογραφική δουλειά του με γενικό τίτλο «No.6 Collaborations Project».

Χωρίς αμφιβολία η λαμπερή λίστα των ονομάτων που συμμετέχουν στο εγχείρημα, έχει προσελκύσει έχει προσελκύσει ακόμα περισσότερους ακροατές λειτουργώντας καταλυτικά για την επίτευξη του συγκεκριμένου ρεκόρ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το «No.6 Collaborations Project» κατάφερε να φτάσει στο ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου streams στο Spotify πριν ακόμα κυκλοφορήσει.

Επίσης πέντε τραγούδια του άλμπουμ βρέθηκαν στο Top 10 του παγκόσμιου chart στην πλατφόρμα: Το «I Don’t Care» με τον Justin Bieber, το»Beautiful People» με τον Khalid, το «Anitisocial» με τον Travis Scott, το «South Of The Border» με τις Camila Cabello και Cardi B και το «Remember The Name» με τους Eminem και 50 Cent.

Βέβαια δεν πρόκειται για το μοναδικό ρεκόρ του 28χρονου τραγουδιστή και τραγουδοποιού στη δημοφιλή υπηρεσία streaming.

Το smash hit «Shape Of You» είναι το τραγούδι που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα streams στα χρονικά του Spotify, καθώς μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τις 2,2 εκατομμύρια αναπαραγωγές.