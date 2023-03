Ed Sheeran: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του στο Disney+

Το ντοκιμαντέρ θα αποτελείται από τέσσερα επεισόδια και θα κυκλοφορήσει λίγο πριν το νέο άλμπουμ του Ed Sheeran.



Ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει την επιτυχημένη πορεία του Ed Sheeran, την προσωπική ζωή του και την έμπνευση πίσω από τη μουσική του, με τίτλο «Ed Sheeran: The Sum of It All», θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στο Disney+ στις 3 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Disney, το ντοκιμαντέρ θα αποτελείται από τέσσερα επεισόδια που περιγράφουν «πώς ένα απίθανο παιδί με τραυλισμό έγινε διάσημο και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους σούπερ σταρ της μουσικής και πώς γεννήθηκαν οι επιτυχίες του που κατέκτησαν τα charts».

Το «The Sum of It All» θα περιλαμβάνει αποκλειστικό περιεχόμενο από το προσωπικό αρχείο του Ed Sheeran, συνεντεύξεις με αγαπημένα του πρόσωπα και ζεστές ερμηνείες από τον Βρετανό τραγουφιστή.

Διαφήμιση

Και τα τέσσερα επεισόδια του «The Sum of It All», με τίτλους «Love», «Loss», «Focus» και «Balance», θα κυκλοφορήσουν μαζί στις 3 Μαΐου.

«Ήμουν πάντα πολύ προσεκτικός στην προσωπική και ιδιωτική μου ζωή- το μόνο ντοκιμαντέρ που έχω κάνει ήταν αυτό που επικεντρώθηκε στη δημιουργία των τραγουδιών μου», αναφέρει ο Ed Sheeran.

«Η Disney με προσέγγισε για να κάνω ένα ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων και ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να ανοίξω την πόρτα και να αφήσω τον κόσμο να μπει μέσα. Ελπίζω ο κόσμος να το απολαύσει», συνεχίζει.

Την παραγωγή του «The Sum of It All» ανέλαβε η Fulwell 73 Productions («Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium», «Adele: One Night Only»), ενώ τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο David Soutar.

«Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, θα αποκαλύψουμε μία πλευρά του Ed Sheeran που οι θαυμαστές δεν έχουν δει ποτέ πριν. Μαζί με την Fulwell 73, δημιουργήσαμε κάτι πραγματικά αυθεντικό και προσωπικό που όχι μόνο θα ψυχαγωγήσει το κοινό, αλλά και θα το εμπνεύσει να κάνει μεγάλα όνειρα και να ακολουθήσει τα πάθη του», λέει η πρόεδρος της Disney Branded Television, Ayo Davis.

Εν τω μεταξύ, ο Ed Sheeran θα κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου το νέο single του «Eyes Closed» και θα μοιραστεί την πρώτη εικόνα από το επερχόμενο άλμπουμ του «Subtract», που θα ακολουθήσει στις 5 Μαΐου.

Οι περιλήψεις των επεισοδίων



Love

Ο Ed Sheeran εξηγεί την ακλόνητη εργασιακή ηθική του, στην οποία οφείλεται η παγκόσμια επιτυχία του. Με αποκλειστικό υλικό από τα εφηβικά χρόνια του, ο Ed περιγράφει πώς οργάνωσε την απίθανη επιτυχία του.

Όταν τον αγνοούσε η μουσική βιομηχανία, άρχισε να παίζει σε απροσδόκητους χώρους, μέχρι που αυτή η αποφασιστικότητά του τον έφερε σε επαφή με τον επιχειρηματία των μέσων ενημέρωσης Jamal Edwards το 2010.

Το «The A Team» κάνει θραύση στην Αμερική, αλλά για τον Ed κάτι εξακολουθούσε να λείπει.

Ο Ed μοιράζεται την ιστορία πίσω από το εμβληματικό ερωτικό τραγούδι του, «Perfect» για την παλιά του φίλη από το σχολείο και νυν σύζυγό του Cherry, το οποίο αφηγείται την ιστορία του έρωτά τους.

Loss

Ο Ed Sheeran, οι γονείς του και η σύζυγός του Cherry βλέπουν παλιές φωτογραφίες του Ed και εξηγούν γιατί ο τραγουδιστής αποφάσισε να επιστρέψει για να ζήσει στη γενέτειρά του στην Αγγλία.

Διαφήμιση

Μέσα από αδημοσίευτα πλάνα από την περιοδεία «Divide Tour» του Ed, ο Ed παρουσιάζει τον στενό κύκλο των έμπιστων φίλων του που τον κρατούν προσγειωμένο.

Ο καλύτερος φίλος του Ed, ο Jamal Edwards, πεθαίνει ξαφνικά. Ο Ed σκέφτεται το νόημα της φιλίας και, χρησιμοποιώντας τη μουσική ως θεραπεία, καταπιάνεται για τα καλά με τη δουλειά.

Κατά τη διάρκεια των πέντε συναυλιών του στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου, ο Ed Sheeran υποδέχεται τον Βρετανός καλλιτέχνη Stormzy στη σκηνή σε μία επική εμφάνιση πριν από μία μικρότερη συναυλία – έκπληξη στη γενέτειρά του.

Focus

Ο Ed Sheeran δείχνει το ταλέντο του στη δημιουργία τραγουδιών μέσα από αποκλειστικό αρχειακό υλικό από τη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, του «Bad Habits».

Ο Ed εξηγεί πώς ξεκίνησε το νέο τραγούδι του «Eyes Closed» το 2018 και φτάνει στην πιο πρόσφατη συγκινητική εκδοχή του.

Μετά από μία ταραχώδη χρονιά, ο Ed μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του, και ασχολείται με την ολοκλήρωση του master plan των 5 άλμπουμ του με το «Subtract», το οποίο του διέφευγε για πάνω από μία δεκαετία.

Ενώ πενθεί για την απώλεια του Jamal, ο Ed συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς, γυρίζοντας 14 μουσικά βίντεο για το νέο άλμπουμ του και πραγματοποιεί το παιδικό του όνειρο, όταν εμφανίζεται με τον Eminem στο Rock N Roll Hall of Fame, αλλά η Cherry ανησυχεί ότι ίσως χρησιμοποιεί τη δουλειά ως αντιπερισπασμό.

Σε μια ιδιαίτερη εμφάνιση, ο Ed τραγουδά για πρώτη φορά δημόσια τραγούδια από το «Subtract», αλλά συγκινείται όταν τα συναισθήματά του τον κυριεύουν.

Balance

Στο τελευταίο επεισόδιο, ο Ed Sheeran ταξιδεύει στην Αμερική για την προώθηση της περιοδείας του.

Τόσο ο Ed όσο και η Cherry μιλούν για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις προκλήσεις της εξισορρόπησης της οικογενειακής ζωής και της εργασίας, όταν βρίσκονται τακτικά χιλιάδες χιλιόμετρα χωριστά. Όταν συναντιούνται ξανά στο σπίτι τους, η Cherry εξηγεί τις μεγάλες αλλαγές που είδε στον Ed τον τελευταίο χρόνο.

Ο Ed συναντιέται με τον φίλο και συνάδελφό του Stormzy, για να μοιραστεί τις ανησυχίες του σχετικά με τη δημοσιοποίηση των πιο προσωπικών σκέψεών του στον κόσμο μέσα από το «Subtract».

Μετά από κάποια ευχάριστα νέα για την υγεία της Cherry, μαζί με τον Ed αναλογίζονται όλες τις δυσκολίες και τους θριάμβους του περασμένου έτους και ατενίζουν το μέλλον με εκτίμηση για τη ζωή.