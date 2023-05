Ed Sheeran: Η νίκη του στη δίκη για το «Thinking Out Loud» αφορούσε «την καρδιά και την ακεραιότητα»

«Δεν μπορώ να κατηγορηθώ για κάτι που δεν έκανα», δήλωσε ο Ed Sheeran.



Ο Ed Sheeran έδωσε την πρώτη του συνέντευξη στον απόηχο της νίκης του στη δίκη που τον κατηγορούσε ότι είχε τη μουσική της επιτυχίας του «Thinking Out Loud» από ένα τραγούδι του Marvin Gaye.

«Αυτό που ένιωσα ως τη μεγαλύτερη νίκη για εμένα ήταν ότι, μετά, η Kathryn Griffin Townsend και η οικογένειά της και όλοι ήρθαν κοντά μου, με αγκάλιασαν και μου είπαν: “Σε πιστεύουμε”», δήλωσε ο Ed Sheeran στην εκπομπή «The Elvis Duran and the Morning Show».

«Και κατάφερα να φύγω από αυτό γνωρίζοντας ότι έκανα το σωστό», συμπλήρωσε.

Η Kathryn Townsend Griffin είναι η κόρη του εκλιπόντος Ed Townsend, ο οποίος έγραψε και έκανε τη συμπαραγωγή του «Let’s Get It On» με τον Marvin Gaye και ήταν μία από τις ενάγουσες.

Ο Ed Sheeran πρόσθεσε ότι ένιωθε κατά κάποιο τρόπο ότι η δίκη, στην οποία είχε κατηγορηθεί ότι αντέγραψε μέρη του κλασικού τραγουδιού «Let’s Get It On» του Marvin Gaye από το 1973, «επισκίασε» τα άλλα σημαντικά πράγματα που συνέβαιναν στη ζωή του.

Μεταξύ αυτών, η πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ του «Ed Sheeran: The Sum of It All» και η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του «Subtract».

«Και για τις δύο πλευρές, έχει τεράστιο κόστος – τόσο προσωπικά όσο και οικονομικά – αλλά το θέμα είναι η καρδιά και η ακεραιότητα, και γι’ αυτό το πάλεψα, δεν μπορώ να κατηγορηθώ για κάτι που δεν έκανα», δήλωσε.

«Οπότε έπρεπε απλώς να το αποδείξω αυτό», σημείωσε ο Βρετανός τραγουδιστής.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, που πραγματοποιήθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαχνάταν, ο Ed Sheeran ανέβηκε στο εδώλιο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, προσφέροντας μια εικόνα για τον τρόπο σύνθεσης τραγουδιών και τις δομές των συγχορδιών.

Επίσης, σε διάφορα σημεία της κατάθεσής του άρχισε ακόμη και να παίζει στην κιθάρα μουσική για να αποδείξει τα επιχειρήματά του.

Ωστόσο, τώρα είναι έτοιμος να επικεντρωθεί στη συνέχεια και να γιορτάσει την κυκλοφορία του άλμπουμ του και του ντοκιμαντέρ των τεσσάρων επεισοδίων, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Disney+.

«Θεωρώ ότι τα δύο αυτά πράγματα συμβαδίζουν», είπε ο Ed Sheeran στον Elvis Duran.

«Ξέρετε, το ντοκιμαντέρ συνοδεύει το άλμπουμ και το άλμπουμ συνοδεύει το ντοκιμαντέρ. Γιατί το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να τραβήξω περισσότερη προσοχή στην προσωπική ζωή μου, αλλά αισθάνθηκα ότι ανοίγοντας αυτή την πόρτα έδινα περισσότερο υπόβαθρο στον δίσκο», εξήγησε.