Ο Ed Sheeran θα κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι σε συνεργασία με τα Pokémon

Ο Ed Sheeran πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Celestial» σε συνεργασία με τα Pokémon.

Το τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες την επόμενη Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου.

«Για να γιορτάσω το νέο τραγούδι με τα Pokémon, “Celestial”, έκανα ένα νέο τατουάζ», ανέφερε ο Ed Sheeran σε ένα βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, το οποίο διαθέτει ένα σύντομο απόσπασμα από το επερχόμενο single.

Στη συνέχεια, ο Ed Sheeran αποκάλυψε ότι έκανε στο χέρι του ένα νέο τατουάζ με την εικόνα ενός Squirtle.

«Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα, ναι;», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ο Ed Sheeran αποκάλυψε επίσης σε μία άλλη ανάρτηση το επίσημο εξώφυλλο για το «Celestial»: ένα σκίτσο του ίδιου με τον Pikachu στον ώμο του.

Ed x @pokemon collaboration confirmed, we love to see it! ‘Celestial’ will be out September 29th ✨ https://t.co/rKOG5Thot1 pic.twitter.com/FzHJj7YO5k

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) September 22, 2022