Ed Sheeran: Επιβεβαιώνει ότι η νέα συνεργασία με την Taylor Swift έρχεται αυτή την εβδομάδα

Ο Ed Sheeran επιβεβαίωσε ότι η νέα συνεργασία του με την Taylor Swift θα κυκλοφορήσει αυτήν την εβδομάδα και συγκεκριμένα την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου.

Μετά από πολλές φήμες σχετικά με το ενδεχόμενο της κυκλοφορίας ενός remix του τραγουδιού «The Joker and the Queen» του Ed Sheeran με τη συμμετοχή της καλής φίλης του Taylor Swift, ο Βρετανός τραγουδιστής επιβεβαίωσε την είδηση.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στο LADbible στο κόκκινο χαλί των BRIT Awards 2022, την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου, ο Ed Sheeran αποκάλυψε ότι ένα νέο τραγούδι «κυκλοφορεί την Παρασκευή και είναι με την Taylor Swift».

«Κυριολεκτικά το ανακοινώνουμε αυτό σε περίπου μία ώρα», πρόσθεσε ο Sheeran, ωστόσο μέχρι αυτή τη στιγμή, το τραγούδι δεν έχει ανακοινωθεί από κανέναν από τους δύο καλλιτέχνες.

Αν και ο Ed Sheeran δεν αποκάλυψε ποιο θα είναι το τραγούδι στο οποίο θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, οι θαυμαστές υποθέτουν ότι πρόκειται για ένα remix του «The Joker and the Queen», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τελευταία δισκογραφική δουλειά του, το άλμπουμ «=» (Equals) που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τις θεωρίες των θαυμαστών των δύο τιτάνων της pop, υπήρξαν μια σειρά από υπονοούμενα ότι ο Ed Sheeran και η Taylor Swift ενδέχεται να προχωρήσουν σε μία συνεργασία σχετική με το συγκεκριμένο τραγούδι.

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη δισκογραφική σύμπραξη των δύο καλλιτεχνών.

Ο Ed Sheeran και η Taylor Swift έχουν κυκλοφορήσει τρία τραγούδια μαζί, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί όλα στα άλμπουμ της Αμερικανίδας pop star: Το «Everything Has Changed» στο «Red» (2012), το «End Game» στο «Reputation» (2017) και το «Run», ένα από τα bonus tracks στο «Red (Taylor’s Version)» (2021).

Εν τω μεταξύ, ο Ed Sheeran βραβεύθηκε κατά τη διάρκεια των BRIT Awards 2022 με το ειδικό βραβείο της διοργάνωσης για τον Τραγουδοποιό της Χρονιάς. Το βραβείο παρέδωσε στον τραγουδιστής ο Σκωτσέζος ηθοποιός Brian Cox, πρωταγωνιστής της σειράς «Succession» του HBO.

Επίσης, ο Ed Sheeran ανέβηκε δύο φορές στη σκηνή των Brit Awards 2022 στο «The O2» του Λονδίνου για δύο μοναδικές εμφανίσεις.

Άνοιξε τη βραδιά παρουσιάζοντας μαζί με τους Bring Me The Horizon μία punk εκδοχή του «Bad Habits» και στη συνέχεια άγγιξε το κοινό με μία συγκινητική ερμηνεία του «The Joker and the Queen».

🚨 Ed Sheeran tells @LADBible at the #BRITs that he will be releasing a song with Taylor Swift on Friday.

It’s anticipated to be a remix of “The Joker And The Queen.” pic.twitter.com/XHcjoihJF8

— Pop Crave (@PopCrave) February 8, 2022