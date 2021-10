Ο Ed Sheeran είναι ο «Μέγα Μέντορας» του «The Voice»

Ο Ed Sheeran θα είναι ο «Μέγα Μέντορας» των διαγωνιζόμενων στην 21η σεζόν της αμερικανικής έκδοσης του «The Voice», που προβάλλεται στο NBC.

Ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός θα καθοδηγήσει μαζί με τους coaches Kelly Clarkson, Ariana Grande, John Legend και Blake Shelton τους διαγωνιζόμενους που έχουν προκριθεί από τη φάση των Battles Rounds καθώς προετοιμάζονται για το γύρο των Knockouts, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 25 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της φάσης των Knockouts, στη σκηνή του «The Voice» ανεβαίνουν δύο διαγωνιζόμενοι από την ίδια ομάδα για να ερμηνεύσουν ξεχωριστά τα τραγούδι που έχουν επιλέξει οι ίδιοι.

Ο Ed Sheeran αναμένεται να δώσει στους τραγουδιστές πολύτιμες συμβουλές για τις ερμηνευτικές και τεχνικές επιλογές τους, αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία του στη δημιουργία τραγουδιών, στη μουσική παραγωγή και στο performing.

Μόνο οι coaches έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον νικητή κάθε ζευγαριού από την ομάδα τους που θα προκριθεί στα Live Playoffs του «The Voice». Κάθε coach έχει επίσης το δικαίωμα να κάνει ένα steal στα Knockouts.

Ed joins @kellyclarkson @ArianaGrande @johnlegend and @blakeshelton as a mega mentor on @NBCTheVoice from October 25th pic.twitter.com/1Tkgd4iZWR

— Ed Sheeran (@edsheeran) October 5, 2021