Καλλιτέχνες που θαυμάζει θα συναντήσει ο Ed Sheeran στο νέο άλμπουμ του.

Ο Ed Sheeran ανακοινώνει την κυκλοφορία ενός ολοκαίνουργιου άλμπουμ που θα αποτελείται αποκλειστικά από συνεργασίες – έκπληξη.

«Πριν υπογράψω [δισκογραφικό συμβόλαιο] το 2011 έκανα ένα EP που ονομαζόταν “No.5 Collaborations Project”. Έκτοτε, ήθελα πάντα να κάνω άλλο ένα, έτσι άρχισα το Νο. 6 στο laptop μου όταν ήμουν σε περιοδεία πέρυσι», περιγράφει.

«Είμαι τεράστιος θαυμαστής όλων των καλλιτεχνών με τους οποίους έχω συνεργαστεί και ήταν μεγάλη διασκέδαση η δημιουργία του άλμπουμ», συμπληρώνει.

Το νέο δισκογραφικό εγχείρημα του Ed Sheeran θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουλίου από την Asylum Records / Atlantic Records / Warner Music.

Την Παρασκευή 24 Μαΐου θα ξεκινήσει η ψηφιακή προ-παραγγελία του άλμπουμ και συγχρόνως θα κυκλοφορήσει το νέο single «Cross Me» με τη συμμετοχή του Chance The Rapper και του PnB Rock.

Το «No.6 Collaborations Project» περιέχει 15 τραγούδια και ισάριθμες συνεργασίες με καλλιτέχνες που θα αποκαλυφθούν σε μελλοντικό χρόνο.

Πρώτο δείγμα αυτής της πολυσυλλεκτικής δισκογραφικής δουλειάς ήταν η απροσδόκητη συνάντηση του Ed Sheeran με τον Justin Bieber στο τραγούδι «I Don’t Care», το οποίο βρίσκεται στο Νο. 3 του ελληνικού Spotify και στο Νο. 5 του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI.

Το «No.6 Collaborations Project» είναι το επόμενο άλμπουμ του Βρετανού καλλιτέχνη μετά τoν πολυπλατινένιο και βραβευμένο με Grammy δίσκο «÷» (Divide) που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2017 και περιελάμβανε επιτυχίες που έκαναν θραύση, όπως το «Shape Of You» που μετρά αθροιστικά πάνω από 5 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και το «Perfect» που έχει συγκεντρώσει 2 δισεκατομμύρια επισκέψεις στο video clip του.

Το tracklist του «No.6 Collaborations Project»:

1. Beautiful People

2. South Of The Border

3. Cross Me

4. Take Me Back To London

5. Best Part Of Me

6. I Don’t Care

7. Antisocial

8. Remember The Name

9. Feels

10. Put It All On Me

11. Nothing On You

12. I Don’t Want Your Money

13. 1000 Nights

14. Way To Break My Heart

15. Blow