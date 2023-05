Ο Ed Sheeran κέρδισε τη δίκη για το «Thinking Out Loud» – Η δήλωσή του

«Αν οι ένορκοι είχαν αποφανθεί διαφορετικά, θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε αντίο στη δημιουργική ελευθερία των τραγουδοποιών», δήλωσε ο Ed Sheeran.



Ο Ed Sheeran κρίθηκε αθώος από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν στη δίκη της αγωγής που ισχυριζόταν ότι αντέγραψε βασικά στοιχεία από το τραγούδι «Let’s Get It On» του Marvin Gaye από τη δεκαετία του ’70 για τη δική του επιτυχία «Thinking Out Loud».

Η ετυμηγορία που απάλλαξε τον Ed Sheeran από την κατηγορία της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων εκδόθηκε έπειτα από λίγες ώρες διαβουλεύσεων των ενόρκων, ολοκληρώνοντας μία δίκη που διήρκεσε μόλις δύο εβδομάδες.

Έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, ο Ed Sheeran διάβασε μία δήλωση προς τους δημοσιογράφους με την οποία τόνισε απερίφραστα πόσο απογοητευμένος ένιωθε που κατηγορήθηκε για αντιγραφή και που η υπόθεση έφτασε σε δίκη.

«Προφανώς είμαι πολύ χαρούμενος με την έκβαση της δίκης και φαίνεται ότι τελικά δεν θα χρειαστεί να αποσυρθώ από την καθημερινή δουλειά μου», είπε ο Ed Sheeran, αναφερόμενος σε μία ενδεχομένως υπερβολική δήλωση που είχε κάνει στο εδώλιο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα εγκατέλειπε τη μουσική αν η ετυμηγορία έβγαινε εναντίον του.

«Αλλά την ίδια στιγμή, είμαι απόλυτα απογοητευμένος που επιτρέπεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς όπως αυτός να οδηγηθούν στο δικαστήριο… Αν οι ένορκοι είχαν αποφανθεί διαφορετικά για το θέμα, θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε αντίο στη δημιουργική ελευθερία των τραγουδοποιών», ανέφερε.

Ο Ed Sheeran σημείωσε επίσης ότι αναγκάστηκε να χάσει την κηδεία της γιαγιάς του λόγω της δίκης: «Το γεγονός ότι έπρεπε να βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη για αυτή τη δίκη σήμαινε ότι δεν μπόρεσα να είμαι με την οικογένειά μου στην κηδεία της γιαγιάς μου στην Ιρλανδία. Δεν θα πάρω πίσω αυτόν τον χρόνο».

Ο 32χρονος τραγουδιστής εξήγησε επίσης στους δημοσιογράφους ότι τα δομικά στοιχεία που κατηγορήθηκε ότι αντέγραψε είναι κοινά εργαλεία των μουσικών.

«Περάσαμε τα τελευταία οκτώ χρόνια μιλώντας για δύο τραγούδια με δραματικά διαφορετικούς στίχους, μελωδίες και τέσσερις συγχορδίες που είναι επίσης διαφορετικές και χρησιμοποιούνται από τραγουδοποιούς καθημερινά, σε όλο τον κόσμο», είπε.

«Αυτές οι συγχορδίες είναι κοινά δομικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία μουσικής πολύ πριν γραφτεί το “Let’s Get It On” και θα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μουσικής πολύ καιρό αφότου όλοι μας φύγουμε», τόνισε.

«Είναι το “αλφάβητο” του τραγουδοποιού, η εργαλειοθήκη μας και πρέπει να είναι εκεί για να τις χρησιμοποιούμε όλοι μας. Σε κανέναν δεν ανήκουν ή ο τρόπος που παίζονται, με τον ίδιο τρόπο που σε κανέναν δεν ανήκει το μπλε χρώμα», πρόσθεσε.

Ο Ed Sheeran ευχαρίστησε επίσης τη συνδημιουργό του «Thinking Out Loud», την Amy Wadge και εξέφρασε για ακόμα μία φορά την απογοήτευσή του που αμφισβητήθηκε η ακεραιότητά του, παρά τη σκληρή δουλειά του,

«Όπως οι καλλιτέχνες παντού, η Amy και εγώ δουλεύουμε σκληρά για να δημιουργήσουμε μόνοι μας τραγούδια, τα οποία συχνά βασίζονται σε πραγματικές, προσωπικές εμπειρίες. Είναι οδυνηρό να μας κατηγορούν ότι κλέβουμε τραγούδια άλλων ανθρώπων, όταν έχουμε καταβάλει τόση δουλειά για να ζήσουμε», σχολίασε.

«Είμαι απλά ένας άνθρωπος με μία κιθάρα που του αρέσει να γράφει μουσική για να την απολαμβάνει ο κόσμος. Δεν είμαι και δεν θα επιτρέψω ποτέ στον εαυτό μου να γίνει ένας κουμπαράς για να τον κουνήσει κανείς», συνέχισε.