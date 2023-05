Ο Ed Sheeran κέρδισε και δεύτερη αγωγή για το «Thinking Out Loud»

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη νίκη του Ed Sheeran στη δίκη του «Thinking Out Loud», ο δικαστής απέρριψε μία δεύτερη αγωγή εναντίον του τραγουδιστή.

Ο Ed Sheeran κέρδισε άλλη μία αγωγή σχετικά με τις φερόμενες ομοιότητες μεταξύ της επιτυχίας του «Thinking Out Loud» και του «Let’s Get It On» του Marvin Gaye.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου οι ένορκοι έκριναν ότι το «Thinking Out Loud» του Ed Sheeran δεν αποτελεί αντιγραφή του «Let’s Get It On», ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε μία δεύτερη αγωγή για πνευματικά δικαιώματα που κατηγορούσε τον τραγουδιστή για αντιγραφή του ίδιου τραγουδιού του Marvin Gaye.

Αν και ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Louis Stanton είχε προηγουμένως αποφανθεί ότι ο Ed Sheeran θα έπρεπε να παραπεμφθεί σε δίκη με ενόρκους στη δεύτερη αγωγή, ανέτρεψε την απόφαση και απέρριψε την Τρίτη την αγωγή που είχε καταθέσει η Structured Asset Sales.

Ο Louis Stanton, ο οποίος προήδρευσε της δίκης για το «Thinking Out Loud» που έλαβε χώρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν τον περασμένο μήνα, αποφάνθηκε ότι τα μέρη του «Let’s Get It On» που κατηγορήθηκε ότι αντέγραψε ο Ed Sheeran ήταν πολύ συνηθισμένα για να εμπίμπτουν στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

«Είναι μία αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα ότι η εξέλιξη των συγχορδιών και ο ρυθμός στο “Let’s Get It On” είναι τόσο συνηθισμένα, μεμονωμένα και σε συνδυασμό, ώστε η προστασία του συνδυασμού τους θα έδινε στο “Let’s Get It On” ένα ανεπίτρεπτο μονοπώλιο επί ενός βασικού μουσικού δομικού στοιχείου», έγραψε στην απόφασή του ο δικαστής Stanton.

Η πρώτη δίκη πραγματοποιήθηκε έξι χρόνια αφότου οι κληρονόμοι του Ed Townsend, ο οποίος έγραψε το «Let’s Get It On» μαζί με τον Marvin Gaye, κατέθεσαν αγωγή εναντίον του Ed Sheeran, ισχυριζόμενοι ότι το «Thinking Out Loud» έχει «εντυπωσιακές ομοιότητες» με το τραγούδι του 1973 που συνιστούν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Παρόλο που απορρίφθηκε η αγωγή που υπέβαλε η Structured Asset Sales εναντίον του Ed Sheeran, η εταιρεία, η οποία διευθύνεται από τον επενδυτή David Pullman και κατέχει μέρος του ποσοστού του Ed Townsend στο «Let’s Get It On», έχει καταθέσει μία τρίτη, εκκρεμούσα, αγωγή εναντίον του Ed Sheeran με βάση τα δικαιώματά της στην ηχογράφηση του Marvin Gaye.

Αν και η απόφαση της Τρίτης είναι μία σημαντική νίκη για τον Ed Sheeran, δεν αποτελεί το τέλος της δικαστικής διαμάχης για το «Thinking Out Loud». Τόσο η ετυμηγορία που εκδόθηκε νωρίτερα αυτό τον μήνα όσο και η νέα απόφαση είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο έφεσης, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια.

Και η τρίτη αγωγή που προήλθε από τη Structured Asset Sales, βασίζεται σε διαφορετικά πνευματικά δικαιώματα της διάσημης ηχογραφημένης εκδοχής του τραγουδιού από τον Marvin Gaye.

Σε συνέντευξή του στο Billboard, ο David Pullman επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία του θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Τρίτης για πολλαπλούς λόγους και τόνισε ότι θα συνεχίσει να ασχολείται με την τρίτη αγωγή, η οποία έχει παγώσει όσο εκκρεμούν οι άλλες υποθέσεις.

«Στη νέα αγωγή, ενώπιον διαφορετικού δικαστή, έχουμε την ηχογράφηση σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε.

«Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια της δικαστικής διαδικασίας, το μόνο πράγμα για το οποίο οι κατηγορούμενοι έχουν τρομοκρατηθεί είναι η ηχογράφηση. Δεν θέλουν να την παίξουν στους ενόρκους, γιατί τότε θα έβλεπαν τις ομοιότητες», πρόσθεσε.