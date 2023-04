Ο Ed Sheeran κατέθεσε στη δίκη για το «Thinking Out Loud»

Ο Ed Sheeran αρνήθηκε ότι αντέγραψε το «Thinking Out Loud» από το «Let’s Get It On» του Marvin Gaye.

Ξεκίνησε την Τρίτη 25 Απριλίου σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης η δίκη του Ed Sheeran περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων με επίκεντρο την επιτυχία του «Thinking Out Loud».

Ο Βρετανός τραγουδιστής κατηγορείται σε αγωγή που κατέθεσαν οι κληρονόμοι του δημιουργού Ed Townsend ότι αντέγραψε στοιχεία για το «Thinking Out Loud» από το «Let’s Get It On» του Marvin Gaye, το οποίο γράφτηκε σε συνεργασία με τον Townsend.

Ο Ed Sheeran παρευρέθηκε την Τρίτη 25 Απριλίου στο κατάμεστο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, όπου οι δικηγόροι των δύο αντιδίκων προχώρησαν στις εναρκτήριες αγορεύσεις τους.

«Αν δεν θυμάστε τίποτα άλλο σχετικά με αυτή τη δίκη, με αυτή την υπόθεση, απλά θυμηθείτε ότι πρόκειται για την απόδοση των ευσήμων εκεί που οφείλονται τα εύσημα», δήλωσε ο γνωστός δικηγόρος για τα πολιτικά δικαιώματα Benjamin Crump, ο οποίος εκπροσωπεί τους κληρονόμους του Ed Townsend.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι ο Ed Sheeran πήρε τον ρυθμό, την εξέλιξη των συγχορδιών και άλλα στοιχεία για το «Thinking Out Loud» από το «Let’s Get It On», το οποίο, όπως σημείωσε ο Benjamin Crump, έχει γίνει ακρογωνιαίος λίθος της αμερικανικής ιστορίας.

Ο Crump ισχυρίστηκε ότι ο Sheeran «αναγνώρισε τη μαγεία του “Let’s Get It On”» και καταπάτησε τα πνευματικά δικαιώματά του για να δημιουργήσει το «Thinking Out Loud», το οποίο του χάρισε το πρώτο του βραβείο Grammy.

Αλλά η δικηγόρος του Ed Sheeran, Ilene Farkas, δήλωσε ότι ο τραγουδιστής και η συνδημιουργός του «Thinking Out Loud», Amy Wadge, «δημιούργησαν από μόνοι τους» το τραγούδι.

«Το τραγούδι τους γεννήθηκε από μία συναισθηματική συζήτηση. Ήταν η δική τους πρωτότυπη δημιουργία», σημείωσε η Farkas.

Η δικηγόρος του Ed Sheeran χαρακτήρισε την εξέλιξη της συγχορδίας και τον ρυθμό του «Thinking Out Loud» ως «βασικά μουσικά δομικά στοιχεία που δεν μπορούν να ανήκουν σε κανέναν» και υποστήριξε ότι οι υπόλοιπες υποτιθέμενες ομοιότητες «δεν υπάρχουν».

Η Farkas εξήγησε ότι ο Ed Sheeran και η Amy Wadge σκέφτονταν την προσωπική απώλεια και ότι το «Thinking Out Loud» δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι του Marvin Gaye και του Ed Townsend.

«Το “Thinking Out Loud” είναι ένα τραγούδι για την εύρεση αιώνιας, ανιδιοτελούς αγάπης», είπε.

Ο Benjamin Crump δήλωσε, ωστόσο, ότι η πλευρά των εναγόντων έχει «ένα σημαντικό όπλο»: ένα βίντεο με τον Ed Sheeran να ερμηνεύει τα δύο τραγούδια ως mash-up σε συναυλία του.

Ο Crump υποστήριξε ότι αυτό το βίντεο αποδεικνύει την ύπαρξη ομοιοτήτων μεταξύ του «Thinking Out Loud» και του «Let’s Get It On». Πριν από τη δίκη, η πλευρά του Ed Sheeran ζήτησε να απαγορευτεί η παρουσίαση του βίντεο ως αποδεικτικό στοιχείο, αλλά ένας δικαστής απέρριψε το αίτημα.

Όταν ο Ed Sheeran ανέβηκε στο εδώλιο και εξετάστηκε από έναν δικηγόρο των εναγόντων, δήλωσε επανειλημμένα ότι δεν είχε αντιγράψει το τραγούδι του Marvin Gaye και επανέλαβε την κύρια νομική υπεράσπιση που προέβαλαν οι δικηγόροι του: ότι οι μόνες ομοιότητες μεταξύ των δύο τραγουδιών ήταν κοινά μουσικά στοιχεία που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας.

«Είναι πεποίθησή μου ότι τα περισσότερα τραγούδια χτίζονται από μουσικά δομικά στοιχεία που είναι ελεύθερα διαθέσιμα εδώ και εκατοντάδες χρόνια», σχολίασε ο Ed Sheeran.

Κατά διαστήματα, οι τόνοι ανέβαιναν στα ύψη. Όταν η δικηγόρος Keisha Rice ρώτησε τον Ed Sheeran σχετικά με το διαβόητο στο οποίο τραγουδά εναλλάξ κομμάτια από τα δύο τραγούδια σε μια συναυλία, ο τραγουδιστής προσπάθησε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους το έκανε αυτό.

Στη συνέχεια, η δικηγόρος είπε στον δικαστή Louis Stanton ότι ο Ed Sheeran δεν απαντούσε στην ερώτησή της, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του τραγουδιστή.

«Αισθάνομαι ότι δεν θέλετε να απαντήσω γιατί αυτό που θα πω θα βγάλει αρκετό νόημα», είπε ο Ed Sheeran, προκαλώντας τα γέλια της αίθουσας.

Αργότερα, αφού τελικά προβλήθηκε το εν λόγω βίντεο για τους ενόρκους, η Keisha Rice του επανέλαβε τις ερωτήσεις, δίνοντας στον Ed Sheeran την ευκαιρία να προσφέρει τις εξηγήσεις που είχε προσπαθήσει να δώσει νωρίτερα.

«Αναμειγνύω τραγούδια σε πολλές συναυλίες. Πολλά τραγούδια έχουν παρόμοιες συγχορδίες. Μπορείς να πας από το “Let It Be” στο “No Woman No Cry”. Και ειλικρινά, αν είχα κάνει αυτό για το οποίο με κατηγορείτε, θα ήμουν τόσο ηλίθιος να σταθώ μπροστά σε 20.000 ανθρώπους και να το κάνω αυτό», ανέφερε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αμφισβητείται η πατρότητα ενός τραγουδιού του Ed Sheeran.

Τον Απρίλιο του 2022, πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο η δίκη για μία αγωγή που υποστήριξε ότι Ed Sheeran είχε αντιγράψει την επιτυχία του «Shape Of You» του 2017 από το τραγούδι «Oh Why» του Sami Chokri του 2015.

Ο Ed Sheeran αρνήθηκε τις κατηγορίες και το δικαστήριο αποφάνθηκε τελικά υπέρ του, κρίνοντας ότι δεν είχε αντιγράψει το τραγούδι. Τον Απρίλιο του 2022, ο Chokri και ο συνεργάτης του Ross O’Donoghue διατάχθηκαν να καταβάλουν στον Ed Sheeran πάνω από 1,1 εκατομμύρια δολάρια για νομικά έξοδα.