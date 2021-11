Ed Sheeran και Imagine Dragons θα τραγουδήσουν στα MTV EMA 2021

Μεγαλώνει η λίστα των καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν στα MTV EMA 2021.

Οι Ed Sheeran, Imagine Dragons, Yungblud, Griff και girl in red είναι τα νέα ονόματα καλλιτεχνών για τα οποία ανακοινώθηκε ότι θα τραγουδήσουν στα MTV EMA 2021 στις 14 Νοεμβρίου στην Ουγγαρία.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του «=» (Equals) στις 29 Οκτωβρίου, ο Ed Sheeran διεκδικεί πέντε βραβεία στη φετινή διοργάνωση.

Ο Βρετανός τραγουδιστής είναι υποψήφιος για τα βραβεία του Καλύτερου Καλλιτέχνη, του Καλύτερου Pop και για το Καλύτερο Act στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, καθώς και για το Καλύτερο Τραγούδι και το Καλύτερο Βίντεο με την επιτυχία του «Bad Habits».

Οι Imagine Dragons, οι οποίοι επιστρέφουν στη σκηνή των MTV EMA μετά από οκτώ χρόνια, αναμένεται να παρουσιάσουν το «Enemy» με τη συμμετοχή του ράπερ J.I.D, το νέο τραγούδι τους για τη σειρά κινουμένων σχεδίων «Arcane» του Netflix που βασίζεται στο σύμπαν του «League of Legends».

Η μπάντα του Dan Reynolds είναι επίσης υποψήφια στα MTV EMA 2021 για το βραβεία Καλύτερο Rock και Καλύτερο Συγκρότημα.

Τόσο η girl in red όσο και η Griff, η οποία κέρδισε το Rising Star Awards στα BRIT Awards 2021 τον Μάιο, είναι υποψήφιες για το βραβείο του Καλύτερου Push, ενώ η girl in red είναι επίσης υποψήφια στην κατηγορία Video for Good με το «Serotonin».

Ο Yungblud, περσινός νικητής του Καλύτερου Push, είναι προγραμματισμένο να παρουσιάσει στην τελετή απονομής των MTV EMA 2021 το «Fleabag».

Τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκε ότι στα MTV EMA 2021 θα τραγουδήσουν επίσης ο Maluma, οι Måneskin, η Kim Petras και η Saweetie, η οποία θα είναι οικοδέσποινα της βραδιάς.

Τα MTV EMA 2021 θα διεξαχθούν στο «Papp László Budapest Sportaréna» στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στις 21:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλα τα κανάλια του MTV.

Η ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 10 Νοεμβρίου.