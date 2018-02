Τη σαρωτική επιτυχία του Ed Sheeran σε διεθνές επίπεδο επιβεβαίωσε και επικύρωσε η IFPI.

Η IFPI, ο οργανισμός που αντιπροσωπεύει παγκοσμίως τη μουσική βιομηχανία, κατονόμασε τον Ed Sheeran ως τον εμπορικότερο καλλιτέχνη του 2017, αντικατοπτρίζοντας την απαράμιλλη επιτυχία του τρίτου άλμπουμ του «÷» (Divide), το οποίο έσπασε τα ρεκόρ με τα smash hits «Shape of You», «Castle On The Hill» και «Perfect».

Το «÷» (Divide) κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2017 και ήταν διεθνώς το εμπορικότερο άλμπουμ του προηγούμενου έτους, έχοντας διακριθεί ως πολυπλατινένιο σε 36 αγορές. Το «Shape Of You» ήταν το single με τις υψηλότερες πωλήσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη για το 2017 και έγινε πολυπλατινένιο σε 32 χώρες.

Είναι η πρώτη φορά όπου ο Παγκόσμιος Καλλιτέχνης για την IFPI έχει στην κατοχή του τόσο τον εμπορικότερο δίσκο όσο και το εμπορικότερο τραγούδι της χρονιάς.

Ο Ed Sheeran είναι ο πέμπτος παραλήπτης του βραβείου «IFPI Global Recording Artist of the Year», μία μοναδική και έγκυρη τιμή που αντανακλά τη διεθνή επιτυχία ενός καλλιτέχνη στην ψηφιακή και στη φυσική μορφή μουσικής, από τα streams έως το βινύλιο.

Προηγουμένως, το περίβλεπτο βραβείο είχε απονεμηθεί στους One Direction (2013), Taylor Swift (2014), Adele (2015) και Drake (2016).

«Έχοντας στεφθεί ο μεγαλύτερος αστέρας στον κόσμο, με το μεγαλύτερο τραγούδι και το μεγαλύτερο άλμπουμ, αυτό είναι το αποτέλεσμα ετών φιλοδοξίας, δημιουργικότητας και σκληρής δουλειάς σε παγκόσμια κλίμακα», δηλώνει για τον Ed Sheetan ο Max Lousado, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της βρετανικής Warner Music.

«Ο Ed είναι αληθινά ένας απίστευτος τραγουδοποιός, ερμηνευτής και performer, η ικανότητα του οποίου να αφηγείται ιστορίες και να κάνει τον κόσμο να εμπνέεται, είναι αυτό που τον ξεχωρίζει από το πλήθος. Είχε πάντα μία εντελώς αυθεντική σύνδεση με τους οπαδούς του, κάτι που βάζει πάνω από οτιδήποτε άλλο», προσθέτει.

Ο Γενικός Διευθυντής της IFPI, Frances Moore, σχολιάζει: «Είναι υπέροχο που είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Ed Sheeran είναι ο Παγκόσμιος Καλλιτέχνης της IFPI για το 2017. Η επιτυχία που έχει επιτύχει ο Ed είναι εκπληκτική και μία δήλωση της ικανότητάς του να γράφει και να τραγουδά τραγούδια που συνδέουν μία αληθινά παγκόσμια βάση κοινού.»

Οι 10 κορυφαίοι καλλιτέχνες του 2017 για την IFPI

1. Ed Sheeran

2. Drake

3. Taylor Swift

4. Kendrick Lamar

5. Eminem

6. Bruno Mars

7. The Weeknd

8. Imagine Dragons

9. Linkin Park

10. The Chainsmokers

Το Top 10 είναι το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα κάθε καλλιτέχνη που διαθέτει μοναδική επιρροή στη μουσική βιομηχανία, χάρη στο ταλέντο και την ενέργεια που διοχετεύει μέσω της δουλειά τους.

Η λίστα της IFPI για τον «Global Recording Artist» της χρονιάς ήταν η πρώτη και παραμένει η μοναδική κατάταξη που καταγράφει με ακρίβεια σε οικουμενική βάση την αλληλεπίδραση των καλλιτεχνών στα streaming κανάλια διανομής, μαζί με τις ψηφιακές και φυσικές πωλήσεις από άλμπουμ και singles.