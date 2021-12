Ed Sheeran: Η ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη παράδοση που ακολουθεί με τους φίλους του

Ο Ed Sheeran ακολουθεί την ιδιαίτερη αυτή παράδοση μαζί με τους φίλους του τα τελευταία δέκα χρόνια.

Για τους περισσότερους, οι παραδόσεις των Χριστουγέννων περιλαμβάνουν οικογενειακές συναντήσεις και ανταλλαγή δώρων, όμως για τον Ed Sheeran περιλαμβάνουν μία επίσκεψη στην παμπ.

Ο Βρετανός τραγουδιστής αποκάλυψε στο iHeartRadio Holiday Pop Up Party ότι κάθε χρόνο την παραμονή των Χριστουγέννων, παίρνει μέρος μαζί με τους φίλους σε μία παράδοση που αποκαλούν «The 12 Pubs of Christmas» (Οι 12 Παμπ των Χριστουγέννων), μια παραλλαγή του κλασικού τραγουδιού «The Twelve Days of Christmas».

«Παίρνουμε το φορτηγάκι μας και πηγαίνουμε σε μια παμπ και μετά στην επόμενη παμπ με το φορτηγάκι. Πίνουμε μια μπύρα και το πράγμα γίνεται όλο και χειρότερο και χειρότερο και χειρότερο. Και λες: “Στη δωδέκατη παμπ των Χριστουγέννων…”. Επιβραδύνουμε όμως. Εννοώ, 12 μπύρες είναι πολλές», εξήγησε.

Ο Ed Sheeran είπε ότι ακολουθεί την ιδιαίτερη αυτή παράδοση μαζί με τους φίλους του τα τελευταία δέκα χρόνια και σημείωσε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος να μυήσει στην παράδοση την 16 μηνών κόρη του Lyra Antarctica.

«Δεν πρόκειται να της δώσω ακόμα μπύρα», αστειεύτηκε. «Ξέρω ότι είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά αυτό δεν ξεκινάει από τόσο μικρή ηλικία».

Ο Ed Sheeran τραγούδησε στο περιορισμένο κοινό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στον 80ο όροφο του Empire State Building στη Νέα Υόρκη, τα τραγούδια «Overpass Graffiti», «Shivers», «First Times», «Merry Christmas» και «Bad Habits».

Ο Βρετανός σταρ δήλωσε ότι του ανατέθηκε να ανάψει τα χριστουγεννιάτικα φώτα του διάσημου κτιρίου, κάτι που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να κάνει ούτε στη γενέτειρά του, το Σάφολκ της Αγγλίας.

«Νομίζω ότι αυτά είναι τα πρώτα χριστουγεννιάτικα φώτα που ανάβω, είπε στο πλήθος καθώς έξω άρχισε να πέφτει βαρύ χιόνι, ορατό από τα μεγάλα παράθυρα της αίθουσας.

«Δεν το έχω κάνει ούτε καν στη γενέτειρά μου. Είναι παράδοση στην Αγγλία για όποιον προέρχεται από μικρές πόλεις να ανάβει τα χριστουγεννιάτικα φώτα, αλλά κάθε φορά που τα ανάβουν τείνω πάντα να λείπω, επειδή κυκλοφορώ μουσική και την προωθώ γύρω στα Χριστούγεννα, οπότε χαίρομαι που μπόρεσα να ανάψω αυτά τα φώτα», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του σταθμού Z100 της Νέας Υόρκης, ο Ed Sheeran ρωτήθηκε επίσης ποιο είναι το αγαπημένο του χριστουγεννιάτικο τραγούδι και τραγούδησε ένα απόσπασμα από το «Fairytale Of New York» των The Pogues και της Kirsty MacColl.

«Θα έλεγα, στην Αγγλία, έχουμε τη Mariah Carey και έχουμε τους Wham! και μετά έχουμε τους The Pogues και την Kirsty MacColl, αυτά είναι τα τρία μεγαλύτερα τραγούδια στην Αγγλία. Στα 75 κορυφαία τραγούδια αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, υπάρχουν περίπου 60 χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Αλλά λέω ότι οι The Pogues και η Kirsty MacColl ψηφίζονται πάντα ως το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Αγγλίας, πάντα, κάθε χρόνο. Και οι Wham! έρχονται από κοντά στη δεύτερη θέση», ανέφερε.

Πρόσφατα ο Ed Sheeran κυκλοφόρησε μαζί με τον Elton John ένα ολοκαίνουργιο χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τίτλο «Merry Christmas».

Ο 30χρονος τραγουδιστής είπε ότι έβαλαν στόχο τη δημιουργία ενός «σωστού» χριστουγεννιάτικο τραγουδιού και αποκάλυψε μάλιστα ότι κάθισαν να γράψουν μια λίστα με τα κλισέ των εορτών που έπρεπε να συμπεριλάβουν στους στίχους, όπως χιόνι, γκι, καμπάνες, χριστουγεννιάτικα δέντρα και ζεστό κρασί.