Ο Ed Sheeran γύρισε ένα νέο music video μαζί με τον J Balvin – Έρχεται συνεργασία και με τον Kodak Black

Ο Ed Sheeran αναμένεται να ανοίξει τους ορίζοντές του τόσο προς τη latin όσο και προς τη rap μουσική.

Ο Ed Sheeran αναμένεται να προσθέσει άλλη μία μεγάλη συνεργασία στο ενεργητικό του, καθώς αυτή τη φορά φημολογείται – βάσει ισχυρών ενδείξεων – ότι θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον J Balvin.

Ο δύο καλλιτέχνες εθεάθησαν να γυρίζουν ένα νέο μουσικό βίντεο στο Μαϊάμι.

Η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail» έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τη στιγμή των γυρισμάτων, με τον Ed Sheeran και τον J Balvin να τραγουδούν μπροστά στην κάμερα.

Ο Ed Sheeran και ο J Balvin έκαναν για πρώτη φορά νύξη για την πιθανότητα μίας δισκογραφικής σύμπραξης μεταξύ τους τον Σεπτέμβριο, όταν ο Κολομβιανός τραγουδιστής δημοσίευσε στο Instagram μία κοινή φωτογραφία τους με μία λεζάντα η οποία έγραφε στα ισπανικά: «Πρώτα η φιλία, μετά οι δουλειές. Ο άνθρωπος καθοδηγεί τη σωστή ατμόσφαιρα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε στα αγγλικά: «Αγαπώ τον Ed Sheeran».

Ο Ed Sheeran αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο BBC Radio 2 ότι θα πραγματοποιήσει «πολλές συνεργασίες» το 2022.

Μετά από τη συνεργασία του με τους Bring Me The Horizon σε μία νέα εκτέλεση του «Bad Habits» και με την Taylor Swift σε ένα νέο remix του «The Joker And The Queen», ο Ed Sheeran θα συμμετάσχει στο νέο τραγούδι της Camila Cabello με τίτλο «Bam Bam», το οποίο θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 4 Μαρτίου.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο BBC Radio 2, ο Ed Sheeran ανέφερε ότι ηχογράφησε εκείνη την ημέρα ένα τραγούδι με τον Kodak Black.

Ο Αμερικανός ράπερ επιβεβαίωσε σήμερα (1 Μαρτίου) την είδηση δημοσιεύοντας στα κοινωνικά δίκτυα διάφορες φωτογραφίες του με τον τραγουδιστή, προαναγγέλλοντας την κυκλοφορία της μουσικής συνάντησής τους.

Ο Kodak Black είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά ότι θα συνεργαζόταν με τον Ed Sheeran ετοιμάζουν τον περασμένο μήνα, ωστόσο είχε αναφέρει ότι δεν ήταν σίγουρος αν το τραγούδι θα συμπεριλαμβανόταν στο νέο άλμπουμ του «Back For Everything» το οποίο κυκλοφόρησε τελικά στις 25 Φεβρουαρίου ή σε άλλο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.