Ο Ed Sheeran εξηγεί γιατί δεν έχει συνεργαστεί ποτέ με την Adele

«Αυτό που κάνει είναι τόσο καλό που δεν θέλεις να το πειράξεις».

Ο Ed Sheeran αποκάλυψε γιατί δεν έχει κάνει ποτέ ένα ντουέτο με την Adele.

Πολλοί μουσικόφιλοι έχουν αναρωτηθεί γιατί οι δύο Βρετανοί αστέρες της μουσικής δεν έχουν συνεργαστεί ακόμη και τώρα ο Ed Sheeran εξηγεί επιτέλους τον λόγο για τον οποίο δεν έχουν συναντηθεί στο στούντιο.

«Δεν συνεργάζεται πραγματικά με κανέναν. Αυτό που κάνει είναι τόσο καλό που δεν θέλεις να το πειράξεις», είπε, μιλώντας στην εκπομπή «Carolina with Greg T in the Morning Show» του αμερικανικού ραδιοφωνικού σταθμού WKTU, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του «Equals».

Ο Ed Sheeran αποκάλυψε επίσης ότι γνωρίζει την Adele πολύ πριν γνωρίσουν και οι δύο παγκόσμια επιτυχία και ότι την έχει παρακολουθήσει να δίνει «πολύ μικρές» συναυλίες».

«Στην πραγματικότητα την ξέρω εδώ και περίπου 15 χρόνια. Συνήθιζε να περιοδεύει με έναν τύπο που λεγόταν Jack Peñate. Ο ξάδερφός μου ήταν συγκάτοικος του ντράμερ του Jack και συνήθιζε να ανοίγει τις συναυλίες τους όταν ήταν νεότερη», θυμήθηκε.

«Συνήθιζε να κάθεται σε ένα σκαμνί με ένα μπάσο και να τραγουδάει, οπότε κατέληξα να την βλέπω σε όλες αυτές τις πολύ μικρές, μικρές μικρές συναυλίες», είπε για την Adele, η οποία κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της «30» στις 19 Νοεμβρίου.

Ενώ και οι δύο καλλιτέχνες είναι πλέον εξαιρετικά επιτυχημένοι διεθνές, ο Ed Sheeran τόνισε ότι η Adele είναι πάντα «υπέροχη» απέναντί του όταν συναντούν ο ένας τον άλλον.

«Όταν προφανώς εκείνη προχώρησε και γνώρισε επιτυχία, εγώ γνώρισα επιτυχία περίπου τρία χρόνια αργότερα και πετύχαμε ο ένας τον άλλον και είναι πραγματικά ωραίο να έχεις κάποιον που τον γνωρίζεις τόσο καιρό», είπε.

«Εννοώ ότι δεν την ξέρω πάρα, πάρα πολύ καλά, αλλά είμαστε και οι δύο Βρετανοί και έχουμε αρκετά κοινά, οπότε ναι, είναι αξιαγάπητη», πρόσθεσε ο Ed Sheeran.