Ο Ed Sheeran έχασε την κηδεία της γιαγιάς του για να παραστεί στη δίκη για το «Thinking Out Loud»

Ο Ed Sheeran δεν παρευρέθηκε στην κηδεία της γιαγιάς του στην Ιρλανδία επειδή έπρεπε να «υπερασπιστεί την ακεραιότητά του» στο δικαστήριο.

Ο Ed Sheeran έκανε πολλές αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του «The Sum of It All» στο Disney+.

Μεταξύ άλλων, ο 32χρονος τραγουδιστής ανέφερε ενώ βρισκόταν το βράδυ της Τρίτης στο The Times Center της Νέας Υόρκης, ότι έχασε την κηδεία της γιαγιάς του στην Ιρλανδία λόγω της δίκης για το «Thinking Out Loud» στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Ο Ed Sheeran δήλωσε ότι η φετινή χρονιά αποδεικνύεται δύσκολη για πολλούς διαφορετικούς λόγους και η δίκη για το «Thinking Out Loud», είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Διαφήμιση

«Αυτή την εβδομάδα, για εμένα αυτή τη στιγμή, έχω το ντοκιμαντέρ που βγαίνει, έχω το άλμπουμ (“Subtract”) που βγαίνει την Παρασκευή, ξεκινάω την περιοδεία μου το Σάββατο, η κηδεία της γιαγιάς μου είναι την Τετάρτη και είμαι ακόμα σε αυτή τη δικαστική υπόθεση», είπε ο Ed Sheeran στη συντονίστρια της εκδήλωσης Gayle King.

«Είναι απλά ένα άλλο σημείο στη ζωή, όταν η ζωή είναι απρόβλεπτη. Δεν σημαίνει ότι διαγράφω το 2023. Οι χειρότερες ημέρες της ζωής σου πάντα τελειώνουν τα μεσάνυχτα», συμπλήρωσε.

Ο Ed Sheeran πρόσθεσε ότι δίνει στον εαυτό του 48 ώρες για να «νιώσει καλύτερα» επειδή τα πράγματα πάντα αλλάζουν «σε 48 ώρες… όχι σε 24».

Η γιαγιά του Ed Sheeran, Anne Nancy Sheeran, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών και κηδεύτηκε την Τετάρτη 3 Μαΐου στην Ιρλανδία.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Ed Sheeran ήταν έτοιμος να λυγίσει μπροστά σε 78.000 ανθρώπους μετά τον θάνατο του Jamal Edwards

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο πατέρας του Ed Sheeran, John, μίλησε για την απουσία του τραγουδιστή από την κηδεία στην εκκλησία και εξήγησε ότι ο γιος του αναγκάστηκε να χάσει την κηδεία προκειμένου να «υπερασπιστεί την ακεραιότητά του» στο δικαστήριο.

«Είμαι πολύ λυπημένος που ο γιος μας, ο Edward, δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Είναι τόσο αναστατωμένος που δεν μπορεί να δώσει το παρών. Πρέπει να βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά σε ένα δικαστήριο στην Αμερική για να υπερασπιστεί την ακεραιότητά του», είπε.

Ο John, ο οποίος πνίγηκε στα δάκρυα όταν αναφέρθηκε στη μητέρα του, σημείωσε ότι τον παρηγορεί το γεγονός ότι ο Ed Sheeran «μπόρεσε να περάσει χρόνο μόνος του με τη γιαγιά του μόλις πριν από ένα μήνα»

Η δίκη της αγωγής που ισχυρίζεται ότι ο Ed Sheeran αντέγραψε τμήματα από το εμβληματικό τραγούδι «Let’s Get It On» του Marvin Gaye για να τα χρησιμοποιήσει στο δική του επιτυχία «Thinking Out Loud» ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 3 Μαΐου.

Παρόλο που η ώρα είχε περάσει τις 5 μ.μ., ο δικαστής Louis Stanton ζήτησε από τους ενόρκους να αρχίσουν αμέσως τις διαβουλεύσεις για την ετυμηγορία τους, λέγοντας ότι «είναι καλό γι’ αυτούς να κάνουν λίγες διαβουλεύσεις» και καθησύχασε όλους τους εμπλεκόμενους ότι «δεν πρόκειται να μείνουμε όλη τη νύχτα».

Οι ένορκοι συνεδρίασαν για λιγότερο από μία ώρα, προτού αφεθούν ελεύθεροι και τους ζητηθεί να επιστρέψουν το πρωί της Πέμπτης.