Ο Ed Sheeran προσθέτει στο άλμπουμ «=» (Equals) τέσσερα ακυκλοφόρητα τραγούδια

Ο Ed Sheeran προσθέτει στην τελευταία δισκογραφική δουλειά του τέσσερα ακυκλοφόρητα τραγούδια.

Ο Ed Sheeran κυκλοφορεί μία εμπλουτισμένη έκδοση του τελευταίου άλμπουμ του «=» (Equals).

To «Tour Edition» ανανεώνει το «=», το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά το προηγούμενο φθινόπωρο, με την προσθήκη εννέα κομματιών.

Αυτή η νέα έκδοση περιέχει τα 14 τραγούδια του αρχικού άλμπουμ του, μεταξύ των οποίων οι τεράστιες επιτυχίες «Bad Habits» και «Shivers», καθώς και δύο ολοκαίνουργια τραγούδια με τους τίτλους «I Will Remember You» και «Welcome To The World».

Περιλαμβάνονται επίσης τα τραγούδια «One Life» και «Penguins» του Ed Sheeran για την κινηματογραφική ταινία «Yesterday» (2019) του Danny Boyle που δεν ήταν διαθέσιμα μέχρι σήμερα στις ψηφιακές πλατφόρμες. Ο Βρετανός τραγουδιστής έγραψε τα δύο τραγούδια με αφορμή τη συμμετοχή στην ταινία «Yesterday» σε μία φανταστική εκδοχή του εαυτού του.

To «Tour Edition» του άλμπουμ «=» (Equals) περιέχει επίσης το single «Afterglow» του Ed Sheeran που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2020 για να βάλει τις βάσεις για τη δισκογραφική επάνοδο του αστέρα της pop.

Η εμπλουτισμένη έκδοση του «=» συμπληρώνεται με ορισμένες από τις συνεργασίες που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο Ed Sheeran.

Μεταξύ αυτών τα remixes για το «The Joker and the Queen» με την Taylor Swift, το «Bad Habits» με τους Bring Me The Horizon, το οποίο παρουσιάστηκε ζωντανά πριν την κυκλοφορία του στα BRIT Awards του 2022, το «Peru» με τον Fireboy DML και το remix για το «2Step» με τον Lil Baby, το οποίο συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο που γυρίστηκε στο Κίεβο της Ουκρανίας πριν τη ρωσική εισβολή.

Το «=» (Equals) κυκλοφόρησε από την Atlantic Records / Warner Music τον Οκτώβριο του 2021 και έγινε το πέμπτο συνεχόμενο άλμπουμ του Ed Sheeran που κατακτά την πρώτη θέση των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και το τέταρτο άλμπουμ του που κυριαρχεί στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών.

To «Tour Edition» του «=» κυκλοφορεί ενώ ο Ed Sheeran συνεχίζει με επιτυχία την παγκόσμια περιοδεία του «+–=÷x Tour» (Mathematics Tour). Το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας ξεκίνησε τον Μάρτιο από την Αγγλία και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο στη Γερμανία.

Βρείτε επίσης το ανανεωμένο άλμπουμ στο YouTube: