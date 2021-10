Ed Sheeran: Το νέο άλμπουμ «=» (Equals) κυκλοφορεί – Ακούστε το

Η πιο ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του Ed Sheeran μέχρι σήμερα.

Ο Ed Sheeran αποκαλύπτει το νέο άλμπουμ του «=» (προφέρεται «Equals»).

Το «=» (Equals), το οποίο κυκλοφορεί από την Atlantic Records / Warner Music, είναι τέταρτο μέρος της σειράς άλμπουμ του Ed Sheeran που φέρουν ως τίτλους μαθηματικά σύμβολα.

Περιέχει ένα σύνολο τραγουδιών που δημιουργήθηκαν σε μια περίοδο τεσσάρων ετών μετά το καθοριστικό άλμπουμ «÷» (Divide) του 2017 και συνθέτουν την η πιο ολοκληρωμένη δουλειά του Ed Sheeran μέχρι σήμερα, καταγράφοντας την εξέλιξη ενός καλλιτέχνη που συνεχίζει να ανοίγει νέους δρόμους.

Όσον αφορά τη θεματολογία του, βρίσκει τον Ed Sheraan να κάνει έναν απολογισμό της ζωής του και των ανθρώπων σε αυτήν, καθώς εξερευνά τους διαφορετικούς βαθμούς της αγάπης («The Joker And The Queen», «First Times», «2step»), της απώλειας («Visiting Hours»), της ανθεκτικότητας («Can’t Stop The Rain») και της πατρότητας («Sandman», «Leave Your Life»), ενώ παράλληλα επεξεργάζεται την πραγματικότητα και την καριέρα του («Tides»).

Σε ηχητικό επίπεδο, το «=» περικλείει την πολύπλευρη μουσική παλέτα του Ed, που εκτείνεται από χαρακτηριστικά κομμάτια με κιθάρα και μπαλάντες παγκόσμιας κλάσης μέχρι πιο έντονες και εύθυμες στιγμές παραγωγής, όπως παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο lead single του άλμπουμ, «Bad Habits», που κυκλοφόρησε αυτό το καλοκαίρι.

Το «=» αποτυπώνει άψογα τόσο το οικείο όσο και το καθημερινό, ενώ ανεβάζει τις παγκόσμιες εμπειρίες σε ένα υψηλότερο επίπεδο, όπως αντικατοπτρίζεται στο «Visiting Hours», ένα τραγούδι στο οποίο ο Ed Sheeran επεξεργάζεται την απώλεια του μέντορα και φίλου του, Michael Gudinski, και γράφτηκε λίγο μετά το θάνατό του: «Μακάρι ο παράδεισος να είχε επισκεπτήριο / Έτσι ώστε να μπορώ να περάσω και να ζητήσω τη συμβουλή σου», τραγουδά.

«Το “=” (Equals) είναι ένας πραγματικά προσωπικός δίσκος και ένας δίσκος που σημαίνει πολλά για μένα», σχολιάζει ο Ed Sheeran.

«Η ζωή μου άλλαξε σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια – παντρεύτηκα, έγινα πατέρας, βίωσα την απώλεια και προβληματίζομαι για αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια του άλμπουμ. Το βλέπω ως το δίσκο της ενηλικίωσής μου και ανυπομονώ να μοιραστώ αυτό το επόμενο κεφάλαιο μαζί σας», εξηγεί.

Το άλμπουμ «=» (Equals) γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στο Σάφολκ, στο Λονδίνο, στη Σουηδία και στο Λος Άντζελες, ενώ την παραγωγή του άλμπουμ επιμελήθηκαν οι Ed Sheeran, FRED («No.6 Collaborations Project») και Johnny McDaid («Divide»). Συνέδραμαν επίσης σε επίπεδο δημιουργίας ή/και παραγωγής οι Steve Mac, Joe Rubel, Amy Wadge, Foy Vance, Elvira Anderfjard, David Hodges, Andrew Watt, Lou Bell, Natalie Hemby και Ben Kweller.

Ο αδελφός του Ed Sheeran, Matthew, συνεισφέρει επίσης με τις εκπληκτικές ενορχηστρώσεις εγχόρδων στα «First Times» και «The Joker And The Queen».

Το εξώφυλλο του «=» (Eqauls) είναι ένα φωτεινό κολάζ από εικόνες πεταλούδας που συμβολίζει το θέμα της «νέας ζωής» του άλμπουμ και έχει ως φόντο έναν από τους αφηρημένους πίνακες του Ed Sheeran.

Τον Ιούνιο, ο Ed Sheeran κυκλοφόρησε το lead single του άλμπουμ, «Bad Habits», το οποίο έλαβε τρεις υποψηφιότητες στα φετινά MTV Video Music Awards, μεταξύ των οποίων για το πολυπόθητο «Βίντεο της Χρονιάς».

Στην πατρίδα του, το Ηνωμένο Βασίλειο, το «Bad Habits» διένυσε 11 συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 των charts για να δώσει τη σκυτάλη στο «Shivers», το οποίο παρέμεινε στο No. 1 για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες. Εν τω μεταξύ, το «Bad Habits» έχει συμπληρώσει έξι εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart.

Ακούστε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: