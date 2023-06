Ο Ed Sheeran εμφανίστηκε ως openning act του εαυτού του – Ο Khalid ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα

Οι θαυμαστές του Ed Sheeran είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο εμφανίσεις του Βρετανού τραγουδιστή το βράδυ του Σαββάτου 24 Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια της στάσης της περιοδείας του «Mathematics Tour» στο Landover του Maryland, ο Ed Sheeran ανέβηκε στη σκηνή του σταδίου FedExField ως opening act του εαυτού, αφού ο Khalid, ο οποίος επρόκειτο να τον συνοδεύσει στη συναυλία, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Ο Ed Sheeran εμφανίστηκε φορώντας ένα χαλαρό λευκό T-shirt και μαύρο παντελόνι, έχοντας την κιθάρα του στο χέρι και εξήγησε τους λόγους της απουσίας του Khalid.

«Αναρρώνει και του ευχόμαστε τα καλύτερα», είπε ο στο κοινό.

Ο Ed Sheeran εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση με τον καλύτερο τρόπο και οι θαυμαστές του στη συναυλία άκουσαν ζωντανά και ακουστικά αρκετά επιπλέον τραγούδια από το τελευταίο άλμπουμ του «Subtract», τα οποία κανονικά δεν περιλαμβάνονται στο κύριο πρόγραμμα της βραδιάς.

«Θα το λέω αυτό μετά από κάθε τραγούδι, γιατί αν ο κόσμος δεν ήξερε ότι θα ήμουν το opening act σήμερα, ο κόσμος θα μπαίνει μέσα και θα λέει: “Αυτή η συναυλία δεν είναι αυτό που νόμιζα. Νόμιζα ότι θα υπήρχαν περισσότερα πυροτεχνήματα”», σχολίασε σε ένα σημείο.

Ο Ed Sheeran αστειεύτηκε επίσης ότι το κοινό θα τον έβλεπε με δύο διαφορετικές ενδυμασίες στη σκηνή – τόσο με ένα λευκό όσο και με ένα μαύρο μπλουζάκι: «Πραγματικά κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό απόψε», είπε.

«Συνήθως όταν αρχίζω να παίζω, επικρατεί απόλυτο σκοτάδι και τώρα μπορώ να τους δω όλους. Είναι φοβερό. Είναι πολύ διασκεδαστικό», συνέχισε.

«Νιώθω ότι όταν είσαι ο κεντρικός καλλιτέχνης, υπάρχει μεγάλη πίεση επειδή ο κόσμος έχει πληρώσει για να σε δει, αλλά όταν είσαι ο καλλιτέχνης που ανοίγει τη συναυλία, νιώθω ότι μπορείς να πεις: “Ας διασκεδάσουμε. Ας παίξουμε τραγούδια”», πρόσθεσε.

Ενώ τραγουδούσε ως openning act, ο Ed Sheeran έστειλε ξανά τις ευχές του στον Khalid για ταχεία ανάρρωση.

«Θέλω απλώς να πω, πριν παρουσιάσω το επόμενο τραγούδι, ότι εύχομαι πραγματικά να γίνει σύντομα καλά ο Khalid και να έρθει μαζί μας στη Βοστώνη», σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο Ed Sheeran επέστρεψε στη σκηνή με ολόκληρη την μπάντα του και παρουσίασε το πρόγραμμα της περιοδείας του «Mathematics Tour».

Δείχνοντας την αγάπη του στην ομάδα φούτμπολ των Washington Commanders που αγωνίζεται στο FedExField, ο Ed Sheeran εμφανίστηκε στο γήπεδο φορώντας τη φανέλα του αθλητή τους Tress Way.

