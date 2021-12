«Merry Christmas»: Ed Sheeran και Elton John κυκλοφορούν τη χριστουγεννιάτικη συνεργασία τους

Τα κέρδη από τις πωλήσεις του single κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου του 2021 θα διατεθούν εξ ημισείας μεταξύ των ιδρυμάτων του Ed Sheeran και του Elton John.

Δύο από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες παγκοσμίως, ο Ed Sheeran και ο Elton John, εγκαινιάζουν την εορταστική περίοδο με το ολοκαίνουργιο φιλανθρωπικό single «Merry Christmas».

Το τραγούδι, το οποίο κυκλοφορεί από την Atlantic Records / Warner Music, συνοδεύεται από ένα απολαυστικό μουσικό βίντεο που σκηνοθέτησε ο Jason Koenig.

Το «Merry Christmas» μας προσφέρει την τέλεια δόση χριστουγεννιάτικης ευθυμίας, γεμάτο με καμπανάκια από έλκηθρα, ευχάριστες ενορχηστρώσεις και χαρούμενες αρμονίες.

Το τραγούδι ολοκληρώνεται από τους τρυφερούς στίχους του Ed Sheeran και του Elton John, που εντείνουν την εορταστική του λάμψη.

«Έτσι, φίλησέ με κάτω από το γκι / Βάλε το κρασί ας κάνουμε πρόποση και προσευχήσου να χιονίσει τον Δεκέμβριο / Ξέρω ότι υπήρξε πόνος φέτος, αλλά ήρθε η ώρα να τον αφήσουμε να φύγει / Του χρόνου δεν ξέρεις ποτέ, αλλά προς το παρόν, Καλά Χριστούγεννα».

Το «Merry Christmas», το οποίο έγραψαν μαζί ο Ed Sheeran και ο Elton John, επισφραγίζει μια φιλία δέκα και πλέον ετών μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά σε επίσημη κυκλοφορία single. Την παραγωγή του τραγουδιού έχει επιμεληθεί ο Steve Mac.

Ωστόσο, αυτές δεν είναι οι πρώτες κυκλοφορίες τους την περίοδο των εορτών. Το 2017, ο Ed Sheeran κέρδισε το πολυπόθητο χριστουγεννιάτικο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου με τη διαχρονική μπαλάντα του «Perfect», αν και δεν αποτελεί χριστουγεννιάτικο τραγούδι, ενώ το κλασικό «Step Into Christmas» του Elton John από το 1973 έχει γίνει ένα από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

Το επίσημο βίντεο για το «Merry Christmas», σε σενάριο των Jason Koenig, Jenny Koenig και Ed Sheeran, προσθέτει επιπλέον λάμψη στο τραγούδι, καθώς αποτίει φόρο τιμής σε σκηνές από κλασικά χριστουγεννιάτικα μουσικά βίντεο και εμβληματικές χριστουγεννιάτικες ταινίες.

Με λίγη βοήθεια από βρετανικές προσωπικότητες, όπως ο Mr Blobby, ο Jonathan Ross, ο Big Narstie, ο Michael McIntyre και οι The Darkness, ο Ed Sheeran και ο Elton John αναπαριστούν σκηνές από το «Last Christmas» των Wham! , το «Merry Christmas» του Shakin’ Stevens, το «Walking in the Air» του Snowman, το «Stay Another Day» των East 17 και πολλά άλλα.

Τα παγκόσμια δισκογραφικά και εκδοτικά δικαιώματα του Ed Sheeran και του Elton John από το «Merry Christmas» και τα κέρδη από τις πωλήσεις του single κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου του 2021 θα διατεθούν εξ ημισείας μεταξύ των ιδρυμάτων Ed Sheeran Suffolk Music Foundation και The Elton John AIDS Foundation των δύο καλλιτεχνών.

Το Ed Sheeran Suffolk Music Foundation είναι ένα φιλανθρωπικό μουσικό ίδρυμα που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους ηλικίας κάτω των 18 ετών, που ζουν στο Suffolk του Ηνωμένου Βασιλείου, με μικρές αλλά χρήσιμες οικονομικές ενισχύσεις για τις σπουδές τους ή την ενασχόλησή τους με τη μουσική.

Το Ίδρυμα Elton John για το AIDS ιδρύθηκε το 1992 και είναι ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους οργανισμούς για το AIDS στον κόσμο. Η αποστολή του Ιδρύματος είναι απλή: το τέλος της επιδημίας του AIDS. Το Ίδρυμα Elton John AIDS Foundation έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει το στίγμα, τις διακρίσεις και την παραμέληση που μας εμποδίζουν να δώσουμε τέλος στο AIDS.