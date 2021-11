Ed Sheeran και Elton John ανακοινώνουν το νέο χριστουγεννιάτικο single «Merry Christmas»

Ο Ed Sheeran και ο Elton John ανακοίνωσαν τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου χριστουγεννιάτικου ντουέτου τους.

Το «Merry Christmas» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου και όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του τραγουδιού στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παραχωρηθούν στο ίδρυμα Suffolk Music Foundation του Ed Sheeran (ESSMF).

Ο Ed Sheeran ανακοίνωσε την κυκλοφορία της χριστουγεννιάτικης συνεργασίας του με τον Elton John, την οποία είχε προαναγγείλει από τις αρχές του Οκτωβρίου, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο εμπνευσμένο από την ταινία «Love Actually» (2003).

«Τα περασμένα Χριστούγεννα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον φίλο μου Elton John και μου είπε ότι πρέπει να κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι και του απάντησα “ναι, ίσως το 2022”, αλλά στην πραγματικότητα έγραψα το ρεφρέν εκείνη την ημέρα και να ‘μαστε εδώ», έγραψε ο Βρετανός τραγουδιστής στην ανάρτησή του.

«Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι μας, “Merry Christmas”, κυκλοφορεί αυτή την Παρασκευή (3 Δεκεμβρίου). Έχει χριστουγεννιάτικα καμπανάκια… πολλά», πρόσθεσε.

Ο 30χρονος τραγουδιστής θα πραγματοποιήσει στις 13 Δεκεμβρίου στο St. John at Hackney Church του Λονδίνου μία ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη συναυλία με σκοπό την ενίσχυση του ιδρύματος Ed Sheeran Suffolk Music Foundation, το προσφέρει επιχορήγηση σε καλλιτέχνες κάτω των 18 ετών.

Ο Ed Sheeran μίλησε για την επερχόμενη χριστουγεννιάτικη συνεργασία του με τον Elton John σε συνέντευξή του στον ολλανδικό ραδιοφωνικό σταθμό NPO Radio 2.

«Ο Elton μου τηλεφώνησε την ημέρα των Χριστουγέννων για να μου πει “Καλά Χριστούγεννα”. Ο Elton μου τηλεφωνεί σχεδόν κάθε μέρα. Μου είπε: “Το ‘Step Into Christmas’ είναι στο νούμερο 6 των charts! Θέλω να κάνω άλλο ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι – θα το κάνεις μαζί μου;”», περιέγραψε.

Christmas has come early 🎄 'Merry Christmas' by Ed and @eltonofficial is out this Friday, pre-order or pre-save it here https://t.co/LNCaJ0gJHP pic.twitter.com/oiUcdOUoCs

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) November 29, 2021