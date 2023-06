Ed Sheeran: Έκτη φορά σε οκτώ χρόνια ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες μεταδόσεις στη Βρετανία

Ο Ed Sheeran είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της βρετανικής μουσικής.

Ο Ed Sheeran κέρδισε για ακόμα μία χρονιά τον τίτλο του καλλιτέχνη με τις περισσότερες μεταδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εταιρεία χορήγησης αδειών χρήσης μουσικής PPL αποκάλυψε τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια με τις περισσότερες μεταδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022.

Η PPL χορηγεί άδειες χρήσης ηχογραφημένης μουσικής στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και σε δημόσιους χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο και λαμβάνει εκτεταμένες αναφορές για την αναπαραγωγή μουσικών έργων από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και δημόσιους χώρους εκτέλεσης.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να διασφαλίσει ότι οι καλλιτέχνες ερμηνευτές και οι κάτοχοι δικαιωμάτων των ηχογραφήσεων θα αμείβονται όταν χρησιμοποιείται η μουσική τους.

Οι λίστες της PPL με τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια με τις περισσότερες μεταδόσεις, οι οποίες καταρτίζονται ετησίως με βάση αυτά τα αποκλειστικά δεδομένα, προσφέρουν μία μοναδική εικόνα του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η ηχογραφημένη μουσική από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις επιχειρήσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτή είναι η έκτη φορά τα τελευταία οκτώ χρόνια που ο Ed Sheeran βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των καλλιτεχνών με τις περισσότερες μεταδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεχίζοντας την κυριαρχία του που ξεκινά από το 2015.

Μόνο η επιτυχία της Dua Lipa το 2020 του στέρησε τη δυνατότητα να καταλαμβάνει την πρώτη θέση κάθε χρόνο από το 2017 και μετά.

Ο Ed Sheeran έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην πρώτη πεντάδα των καλλιτεχνών με τις περισσότερες μεταδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2012 – τη χρονιά που κυκλοφόρησε το άλμπουμ – ορόσημο «+» (Plus).

Η πρωτιά του για το 2022 αντικατοπτρίζει τη σαρωτική επιτυχία του άλμπουμ του «=» (Equals), καθώς και τη διαρκή απήχηση των προηγούμενων επιτυχιών του.

«Ευχαριστώ όσους συνεχίζουν να ακούν και να απολαμβάνουν τη μουσική μου. Δεν το θεωρώ ποτέ δεδομένο», δήλωσε ο Ed Sheeran για την ανεπανάληπτη επιτυχία του.

Λίγοι άλλοι καλλιτέχνες μπορούν να πλησιάσουν την πολυετή επιτυχία του Ed Sheeran.

Μόνο οι Coldplay, οι οποίοι κάνουν φέτος την ένατη εμφάνισή τους στο Top 10, παραμένουν από την πρώτη εμφάνιση του Ed Sheeran το 2012 στη λίστα των καλλιτεχνών με τις περισσότερες μεταδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Φέτος είναι η πρώτη φορά που τόσο ο Elton John όσο και η Becky Hill εμφανίζονται στην πρώτη δεκάδα, αφού το 2021 είχαν ανέβει και οι δύο στο Top 20.

Τα φετινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη δύναμη της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας, με τους καλλιτέχνες του Ηνωμένου Βασιλείου να μονοπωλούν το Top 10.

Οκτώ από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες μεταδόσεις – Ed Sheeran, Dua Lipa, Harry Styles, Elton John, George Ezra, Coldplay, Calvin Harris και Becky Hill – προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο David Guetta είναι ο καλλιτέχνης από το εξωτερικό που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση, καταλαμβάνοντας το No. 3 και η Taylor Swift ολοκληρώνει τη λίστα στη δέκατη θέση.

Το τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το «As It Was» του Harry Styles, κερδίζοντας τη μάχη ενάντια στο smash hit «About Damn Time» της Lizzo.

Το «As It Was» κυριάρχησε στο No. 1 σε 39 χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Ελλάδας.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Harry Styles εμφανίζεται στη λίστα των τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού το 2020 είχε έρθει πέμπτος με το «Adore You».

Οι καλλιτέχνες με τις περισσότερες μεταδόσεις στη Βρετανία το 2022

1. Ed Sheeran

2. Dua Lipa

3. David Guetta

4. Harry Styles

5. Elton John

6. George Ezra

7. Coldplay

8. Calvin Harris

9. Becky Hill

10. Taylor Swift

Τα τραγούδια με τις περισσότερες μεταδόσεις στη Βρετανία το 2022

1. «As It Was» – Harry Styles

2. «About Damn Time» – Lizzo

3. «Where Did You Go?» – Jax Jones & MNEK

4. «Cold Heart (PNAU remix)» – Elton John & Dua Lipa

5. «Anyone For You (Tiger Lily)» – George Ezra

6. «Where Are You Now» – Lost Frequencies & Calum Scott

7. «Green Green Grass» – George Ezra

8. «Overpass Graffiti» – Ed Sheeran

9. «Shivers» – Ed Sheeran

10. «Crazy What Love Can Do» – David Guetta, Becky Hill, & Ella Henderson