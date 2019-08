Ο Ed Sheeran σημείωσε ένα ρεκόρ που δύσκολα θα ξεπεραστεί.

Το «Divide Tour» του Ed Sheeran είναι επισήμως η περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών.

Η τουρνέ του Βρετανού καλλιτέχνη έριξε αυλαία τη Δευτέρα 26 Αυγούστου έχοντας καταγράψει έσοδα – ρεκόρ που ανήλθαν σε 775,6 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα δεδομένα του Pollstar.

Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση άνηκε στους U2 και στην περιοδεία τους «360° Tour» (2009 – 2011), η οποία συγκέντρωσε έσοδα 735,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε ιστορικά επίπεδα κινήθηκε και ο αριθμός των θεατών που παρακολούθησαν τις συναυλίες του Ed Sheeran στο πλαίσιο του «Divide Tour», καθώς πωλήθηκαν συνολικά 8,9 εκατομμύρια εισιτήρια.

«Ενώ το “360° Tour” των U2 και το “Divide Tour” του Ed Sheeran ήταν διαφορετικά κατά πολλούς τρόπους, αυτό που είχαν κοινό αυτές οι δύο περιοδείες είναι τα σπουδαία τραγούδια και οι έξυπνες και αφοσιωμένες ομάδες από πίσω τους, η ακούραστη δουλειά, το ήθος και το πιο σημαντικό, οι παθιασμένοι fans που συνδέονται βαθιά με αυτό που έχει να πει ο καλλιτέχνης», δήλωσε ο Ray Waddell, πρόεδρος μέσων ενημέρωσης και συνεδρίων στην Oak View Group, μητρική εταιρεία του Pollstar.

«Είναι ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα», πρόσθεσε.

Ο Ed Sheeran πραγματοποίησε 260 συναυλίες κατά τη διάρκεια του «Divide Tour», το οποίο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2017 και ήταν χωρισμένο σε 14 σκέλη.

Η περιοδεία τελείωσε με τέσσερις βραδιές στο Chantry Park του Ίπσουιτς, στην Αγγλία, κοντά στην πόλη στην οποία μεγάλωσε ο 28χρονος hitmaker.

Οι 10 περιοδείες με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών

# Καλλιτέχνης – Όνομα Περιοδείας (Έτη) – Έσοδα

1. Ed Sheeran – «Divide» (2017-2019) – 775,6 εκατομμύρια δολάρια

2. U2 – «360º» (2009-2011) – 735,3 εκατ. δολάρια

3. Guns N’ Roses – «Not In This Lifetime…» (2016-…) – 561,1 εκατ. δολάρια

4. The Rolling Stones – «A Bigger Bang» (2005-2007) – 558,2 εκατ. δολάρια

5. Coldplay – «A Head Full of Dreams» (2017) – 523 εκατ. δολάρια

6. Roger Waters – «The Wall Live» (2010-2013) – 460,2 εκατ. δολάρια

7. AC/DC – «Black Ice» (2008-2010) – 441,9 εκατ. δολάρια

8. Madonna – «Sticky & Sweet» (2008-2009) – 411,1 εκατ. δολάρια

9. U2 – «Vertigo» (2005-2006) – 395,6 εκατ. δολάρια

10. Pink – «Beautiful Trauma» (2018-2019) – 380,3 εκατ. δολάρια