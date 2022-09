Ο Ed Sheeran θα παραπεμφθεί σε δίκη για την κατηγορία ότι αντέγραψε ένα τραγούδι του Marvin Gaye

Οι δικηγόροι του Ed Sheeran προσπαθούσαν εδώ και καιρό να απορριφθεί η αγωγή.

Ο Ed Sheeran θα παραπεμφθεί σε δίκη για τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού του «Thinking Out Loud».

Η απόφαση ελήφθη την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου από τον δικαστή Louis Stanton, ανώτερο περιφερειακό δικαστή της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Η δίκη θα κρίνει αν το hit single «Thinking Out Loud» του Ed Sheeran αποτελεί περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων λόγω των ομοιοτήτων του με το single «Let’s Get It On» του Marvin Gaye από το 1973.

Η αγωγή περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων δεν κατατέθηκε, το 2018, από τους διαχειριστές της περιουσίας του Marvin Gaye, αλλά από την Structured Asset Sales, μία εταιρεία που κατέχει μέρος των πνευματικών δικαιωμάτων του συνδημιουργού του «Let’s Get It On», Ed Townsend.

Η Structured Asset Sales υποστηρίζει ότι το «Thinking Out Loud» έχει την ίδια μελωδία, ρυθμό, ντραμς, τέμπο και άλλα ακόμη παρόμοια μουσικά στοιχεία με το «Let’s Get it On» του Marvin Gaye.

Οι δικηγόροι του Ed Sheeran προσπαθούσαν εδώ και καιρό να απορριφθεί η αγωγή, με το επιχείρημα ότι τα παρόμοια στοιχεία μεταξύ των δύο τραγουδιών ήταν πολύ κοινά για να θεωρηθεί ότι το «Thinking Out Loud» παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα του «Let’s Get It On».

Η υπεράσπιση επισήμανε ένα άλλο τραγούδι, το «Since I Lost My Baby» των Temptations, ως απόδειξη ότι ένας μόνο καλλιτέχνης δεν μπορεί να αξιώσει ότι του ανήκουν μικρά μουσικά δομικά στοιχεία.

Παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι του Ed Sheeran υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία από το «Let’s Get It On» που θεωρείται ότι υπάρχουν στο «Thinking Out Loud» δεν είναι αρκετά ουσιώδη για να δικαιολογήσουν την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, ο δικαστής Stanton δήλωσε ότι δεν είναι τόσο απλό να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο.

«Δεν υπάρχει κανένας ρητός κανόνας ότι ο συνδυασμός δύο μη προστατευόμενων στοιχείων δεν είναι επαρκής αριθμητικά για να αποτελέσει πρωτότυπο έργο. Ένα έργο μπορεί να προστατεύεται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ακόμη και αν αποτελεί εξ ολοκλήρου σύνθεση στοιχείων που δεν προστατεύονται», ανέφερε ο δικαστής στην απόφασή του.

Πριν λίγους μήνες, ο Ed Sheeran κέρδισε την αγωγή που υποβλήθηκε εναντίον του σχετικά με το τραγούδι του «Shape Of You».

Στην εν λόγω αγωγή, ο Sheeran και οι δύο συνδημιουργοί του «Shape Of You», ο Johnny McDaid και ο Steve Mac, κατηγορήθηκαν ότι αντέγραψαν το τραγούδι «Oh Why» του Sami Switch.

Το 2017, κατατέθηκε αγωγή κατά του Ed Sheeran για τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού του «Photograph». Η αγωγή κατέληξε σε διακανονισμό για ένα άγνωστο ποσό, όμως ο Ed Sheeran παραδέχτηκε αργότερα ότι μετάνιωσε για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, επειδή «άνοιξε τις πύλες» για ακόμα περισσότερες αγωγές.

Η ημερομηνία έναρξης της δίκης, που θα λάβει χώρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, δεν έχει οριστεί ακόμη.