Ο Ed Sheeran δεν θα έκανε «ποτέ» μήνυση για ομοιότητες μεταξύ τραγουδιών

«Απλά δεν θα το έκανα ποτέ».

Ο Ed Sheeran είχε επικοινωνήσει με τον Chris Martin για να τον ρωτήσει αν θα έδινε την άδειά του να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι που έγραψε και έμοιαζε με ένα τραγούδι των Coldplay.

Ο 32χρονος κηρύχθηκε αθώος στο δικαστήριο την προηγούμενη εβδομάδα σε μία αγωγή ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατηγορία ότι αντέγραψε το τραγούδι του «Thinking out Loud» από το «Let’s Get it On» του Marvin Gaye.

Ο Ed Sheeran αποκάλυψε σε συνέντευξή του στον Zane Lowe στο Apple Music, που βιντεοσκοπήθηκε πριν από την έκδοση της ετυμηγορίας, ότι είχε ζητήσει την άδεια του Chris Martin για το συγκεκριμένο τραγούδι πριν κυκλοφορήσει.

Διαφήμιση

«Είχα γράψει ένα τραγούδι για τον Keith Urban και κατά κάποιο τρόπο ακουγόταν σαν ένα τραγούδι των Coldplay», είπε αναφερόμενος στον single «Parallel Line» του country τραγουδιστή που κυκλοφόρησε το 2018.

«Έτσι έστειλα email στον Chris Martin και του είπα: “Αυτό ακούγεται σαν το δικό σου κομμάτι. Μπορούμε να πάρουμε άδεια;”. Και εκείνος είπε: “Μην γίνεσαι γελοίος. Όχι”», θυμήθηκε.

«Και στο τραγούδι φρόντισα να βάλουν: “Νομίζω ότι μοιάζει με το ‘Everglow’ των Coldplay”», συνέχισε.

«Αλλά (ο Chris Martin) είπε: “Μπα, ξέρω πώς γράφονται τα τραγούδια. Και ξέρω ότι δεν μπήκες στο στούντιο και είπες: ‘Θέλω να γράψω αυτό’”», πρόσθεσε.

Ο Ed Sheeran σχολίασε σχετικά με τις αγωγές που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα: «Το θέμα με αυτές τις υποθέσεις, συνήθως δεν είναι οι τραγουδοποιοί που μηνύουν τους τραγουδοποιούς. Εννοώ ότι μερικές φορές είναι, αλλά δεν είναι»,

«Αισθάνομαι ότι στην κοινότητα των τραγουδοποιών, όλοι γνωρίζουν κατά κάποιο τρόπο ότι υπάρχουν τέσσερις συγχορδίες που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο και υπάρχουν οκτώ νότες. Και δουλεύουμε με ό,τι έχουμε», εξήγησε.

Ο Ed Sheeran υποστήριξε ακόμη ότι δεν θα έκανε «ποτέ» μήνυση σε έναν άλλο τραγουδοποιό για τις ομοιότητες μεταξύ δύο τραγουδιών.

«Απλά δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν θα το έκανα ποτέ. Αισθάνομαι ότι αν οι άνθρωποι αισθάνονταν ότι είχαν ένα τραγούδι, θα ερχόντουσαν σε εμένα. Και έχω δώσει άδεια σε τραγούδια για ανθρώπους που έχουν έρθει», δήλωσε.

Ο Ed Sheeran φέρεται να ξέσπασε σε δάκρυα όταν οι ένορκοι αποφάνθηκαν ότι η επιτυχία του «Thinking Out Loud» δεν αποτελούσε αντιγραφή του «Let’s Get it On» του Marvin Gaye.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι ένορκοι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης τον απάλλαξαν από την κατηγορία της παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων, ο Βρετανός τραγουδιστής έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπό του πριν σηκωθεί και αγκαλιάσει τον δικηγόρο του.

Η συνδημιουργός του «Thinking Out Loud», Amy Wadge, δήλωσε επίσης ότι μοιράστηκαν «μερικά δάκρυα» ανακούφισης μετά τη νίκη τους στη δίκη.