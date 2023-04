Ο Ed Sheeran παραδέχθηκε ότι όχι μόνο δεν μπορεί να διαβάσει μουσική, αλλά δεν έχει και πτυχίο στον τομέα αυτό.

Ο Ed Sheeran έκανε μία σημαντική αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στη δίκη για το τραγούδι του «Thinking Out Loud».

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του την Πέμπτη σε δικαστήριο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, ο Ed Sheeran αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να διαβάσει μουσική.

Αφού δήλωσε το επάγγελμά του, την οικογενειακή κατάστασή του και ανέφερε μερικά μεγάλα ονόματα της βιομηχανίας για τα οποία έχει γράψει τραγούδια, όπως οι Justin Bieber, BTS, The Weeknd, Taylor Swift και Elton John, μεταξύ άλλων, ο Ed Sheeran παραδέχθηκε ότι όχι μόνο δεν μπορεί να διαβάσει μουσική, αλλά δεν έχει και πτυχίο στον τομέα αυτό.

Αναφερόμενος στο πώς ξεκίνησε η αγάπη του για τα τραγούδια, ο Ed Sheeran δήλωσε ότι έμαθε για τη μουσική όταν ήταν παιδί από τη χορωδία της εκκλησίας του, σημειώνοντας ότι ξεκίνησε να γράφει τραγούδια σε ηλικία 13 ετών, ενώ βρισκόταν σε ένα ταξίδι στην Ιρλανδία με τον πατέρα του.

Όμως όταν παρακολούθησε τον Eric Clapton να ερμηνεύει το «Layla» στο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 2002, ήταν μία στιγμή που τον ενέπνευσε να πάρει στα χέρια του μία κιθάρα και να κυνηγήσει μία καριέρα ως τραγουδιστής.

Ο Ed Sheeran ανέφερε ότι εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 17 ετών και άρχισε να δίνει συναυλίες, διασκευάζοντας τραγούδια σε γάμους, προτού συμμετάσχει στην πρώτη του περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2009 με τον Βρετανό τραγουδιστή Just Jack.

Αφού τόνισε ότι η μητέρα του ήθελε να συνεχίσει τις σπουδές του, ο Ed Sheeran υποστήριξε πολύ περισσότερο τον πατέρα του στην προσπάθειά του να ξεκινήσει να ασχολείται με τη μουσική βιομηχανία.

Η αγωγή εναντίον του Ed Sheeran ισχυρίζεται ότι ο Βρετανός τραγουδιστής αντέγραψε τμήματα του εμβληματικού τραγουδιού «Let’s Get It On» του Marvin Gaye για να τα χρησιμοποιήσει στο τραγούδι του «Thinking Out Loud».

Προς το τέλος της κατάθεσής του την Πέμπτη, ο Ed Sheeran δήλωσε ότι διαφωνεί με τον ισχυρισμό ότι αντέγραψε το «Thinking Out Loud» από το «Let’s Get It On» του Marvin Gaye.

Ο 32χρονος τραγουδιστής μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο γράφει τραγούδια και πήρε την κιθάρα του ενώ βρισκόταν στο εδώλιο και άρχισε να παίζει την ακολουθία των συγχορδιών του «Thinking Out Loud» προτού τραγουδήσει έναν από τους στίχους: «When your legs don’t work like they used to before».

Η κατάθεση ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης και ο Ed Sheeran αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο τη Δευτέρα.