Η metal συνεργασία Ed Sheeran και Cradle Of Filth θα κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι

Ο Ed Sheeran και οι Cradle Of Filth σχεδιάζουν να κυκλοφορήσουν τη συνεργασία τους για φιλανθρωπικό σκοπό.

Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ο κόσμος έμαθε για πρώτη φορά ότι ο Ed Sheeran είναι θαυμαστής των Cradle Of Filth, με πολλές συζητήσεις να γίνονται από τότε για το αν θα δούμε ποτέ μία συνεργασία μεταξύ του extreme metal συγκροτήματος και του αστέρα της pop.

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ο τραγουδιστής των Cradle Of Filth, Dani Filth, δημοσίευσε στη σελίδα του συγκροτήματος στο Facebook μία φωτογραφία στην οποία απολάμβανε μπύρες με τον Ed Sheeran σε μία παμπ στο Σάφολκ της Αγγλίας.

Την περασμένη εβδομάδα, οι πιο απίθανοι φίλοι της μουσικής εμφανίστηκαν ξανά μαζί για να γιορτάσουν κατάλληλα την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου.

Έτσι, όταν ο συντάκτης του Hammer, Matt Mills, μίλησε με τον frontman των Cradle Of Filth, υπήρχε μία βασανιστική ερώτηση στο μυαλό του – πώς είναι να είσαι φίλος με έναν pop star;

«Περίεργο.Μιλάω μαζί του πολύ τακτικά τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως κι εγώ, είναι ένα πραγματικό αγόρι από το Σάφολκ», απάντησε ο Dani Filth.

«Όταν ήρθε στο στούντιο εκείνη τη μέρα, δεν κατέβηκε με μια καβάτζα δημοσιογράφων: εμφανίστηκε μόνος του, με την κιθάρα στην πλάτη, με το φούτερ των Cradle Of Filth και ξεκίνησε. Ήταν τέλειο», θυμήθηκε.

Αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας για αυτή την απρόσμενη συνεργασία όπου το black metal θα συναντήσει την pop, ο Dani Filth ανέφερε ότι αν όλα πάνε καλά, θα ακούσουμε το τραγούδι τους αυτό το καλοκαίρι.

«Ο Ed έχει κάνει όλα τα μέρη του. Μένουν μόνο το μπάσο και τα φωνητικά για να τα κάνω εγώ όταν επιστρέψω στην Αγγλία μετά το Πάσχα», αποκάλυψε.

«Είναι ακριβώς όπως μπορείτε να φανταστείτε ότι θα ακούγεται, αν μπορείτε να φανταστείτε τον Ed Sheeran με τους Cradle Of Filth», συνέχισε.

«Παίζει ακουστική κιθάρα, αλλά είναι βαρύ: έχει ένα blast beat εκεί μέσα. Το σχέδιο είναι να το κυκλοφορήσουμε ως φιλανθρωπικό single. Ελπίζουμε να κυκλοφορήσει μέχρι το καλοκαίρι», εξήγησε

Αυτό γεννά ένα ακόμα ερώτημα: αν το single κυκλοφορήσει μέχρι το καλοκαίρι, υπάρχει περίπτωση να δούμε τους Cradle Of Filth και τον Ed Sheeran να εμφανίζονται μαζί σε κάποιο φεστιβάλ;

Στο μεταξύ, οι Cradle Of Filth βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία στις ΗΠΑ με τους Devildriver και θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους live album μετά από 20 χρόνια, το «Trouble And Their Double Lives», στις 28 Απριλίου.