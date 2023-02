Ed Sheeran, Courteney Cox και Johnny McDaid προσπαθούν – και αποτυγχάνουν – να αναπαραστήσουν μία διάσημη σκηνή του «Dirty Dancing»

Το ξεκαρδιστικό βίντεο της Courteney Cox.

Η Courteney Cox δημοσίευσε στο Instagram ένα ξεκαρδιστικό βίντεο όπου μαζί με τον σύντροφό της Johnny McDaid επιχειρούν -και αποτυγχάνουν- να αναπαραστήσουν την εμβληματική σκηνή από την ταινία «Dirty Dancing», όπου ο Patrick Swayze σηκώνει ψηλά την Jennifer Grey.

Στο βίντεο, η 58χρονη ηθοποιός και ο 46χρονος Ιρλανδός μουσικός των Snow Patrol παρακολουθούν την ταινία του 1987, όταν η Courteney Cox ρωτάει τον Johnny McDaid αν μπορούν να δοκιμάσουν τη σκηνή.

Με λίγη βοήθεια από τους φίλους τους, τον Ed Sheeran και τον σκηνοθέτη Jason Koenig, αποφασίζουν να το δοκιμάσουν.

Καθώς παίζει στο παρασκήνιο το περίφημο τραγούδι «(I’ve Had) The Time of My Life» της ταινίας, ο Ed Sheeran και ο Jason Koenig πιάνουν από τις δύο πλευρές την Courteney Cox και τη σηκώνουν καθώς την οδηγούν προς τον Johnny McDaid, ο οποίος περιμένει και είναι έτοιμος να σηκώσει την αγαπημένη του.

Αφού σταματήσουν, η Courteney Cox και ο Johny McDaid δίνουν ο ένας στον άλλον το σήμα να προχωρήσουν με τη σκηνή, αλλά σε μια τροπή που προκαλεί γέλιο, ο McDaid είναι αυτός που πηδάει τελικά μπροστά στην αγκαλιά της Cox για τον σηκώσει στον αέρα.

Απροετοίμαστη, η Courteney Cox δεν πιάνει τον μουσικό του Snow Patrol, ο οποίος πέφτει στο έδαφος, με το βίντεο να περνάει στη συνέχεια σε ένα ασθενοφόρο.

«Δεν πειράζει, είμαστε επαγγελματίες», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα του αστείου βίντεο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ed Sheeran εμφανίζεται σε ένα από τα βίντεο της Courteney Cox στο Instagram.

Το 2021, ανέβασαν ένα βίντεο στο οποίο αναπαριστούν το περίφημο «Χορευτκικό Νούμερα» του Ross και της Monica από τη σειρά «Τα Φιλαράκια» (Friends). Ενώ χόρεψαν όσο καλύτερα μπορούσαν, η κατάληξη ήταν ελαφρώς διαφορετική.

Ο Ed Sheeran έχει εμφανιστεί επίσης σε πολλά βίντεο όπου η Courteney Cox παίζει πιάνο στο Instagram. Σε ένα από τα βίντεο τραγούδησε και το “Visiting Hours” του Βρετανού τραγουδιστή.

Από την άλλη πλευρά, ο John McDaid είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ed Sheeran και οι δύο μουσικοί γράφουν συνεχώς μαζί τραγούδια τόσο για τον αστέρα της pop όσο και για άλλους καλλιτέχνες.