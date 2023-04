Ο Ed Sheeran παλεύει με τα κύματα στο νέο τραγούδι «Boat»

Το δεύτερο τραγούδι από το νέο άλμπουμ «Subtract» του Ed Sheeran.

Ο Ed Sheeran κυκλοφορεί το συναισθηματικά φορτισμένο νέο single «Boat» μαζί με ένα αλληγορικό μουσικό βίντεο.

Το «Boat», από το επερχόμενο άλμπουμ «Subtract» του τραγουδιστή, γράφτηκε δίπλα στην αγγλική θάλασσα το χειμώνα και εξετάζει με ειλικρίνεια το θέμα της κατάθλιψης, με τον Ed Sheeran να χρησιμοποιεί μία βάρκα ως μεταφορά για την προσπάθειά του να κρατήσει το νερό μακριά του.

«Το “Boat” είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψα και ολοκλήρωσα για το “Subtract”», ανέφερε ο Sheeran σε δήλωσή του. «Είναι το σημείο απ’ όπου ξεκίνησαν όλα, και ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσουμε το άλμπουμ».

Διαφήμιση

Στο music video για το «Boat», που σκηνοθέτησε η Mia Barnes, ο Ed Sheeran εμφανίζεται μέσα στα κύματα μίας βρετανικής παραλίας.

Οι εικόνες φέρνουν στη ζωή τους στίχους του τραγουδιού, καθώς ο Ed Sheeran προσπαθεί να σπάσει τον κύκλο της θλίψης. «Λένε ότι όλες οι ουλές επουλώνονται, αλλά ξέρω ότι ίσως δεν πρόκειται», τραγουδάει ο Ed Sheeran και προσθέτει: «Τα κύματα δεν θα σπάσουν τη βάρκα μου».

Τον περασμένο μήνα, ο Ed Sheeran επέστρεψε με το νέο τραγούδι «Eyes Closed», το lead single από το επερχόμενο άλμπουμ του «-» (Subtract).

Το «Eyes Closed» έκανε ντεμπούτο στο No. 1 των βρετανικών charts και έγινε το 14ο τραγούδι του Ed Sheeran που κατακτά την κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, το «Eyes Closed» έχει εκτοξευθεί στο No. 7 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Το εξομολογητικό νέο άλμπουμ «Subtract» του Ed Sheeran θα κυκλοφορήσει από την Atlantic Records / Warner Music στις 5 Μαΐου και θα περιέχει 14 τραγούδια.

Ο Ed Sheeran έγραψε και ηχογράφησε άλμπουμ μαζί με τον Aaron Dessner των The National με φόντο τη θλίψη και την ελπίδα τον Φεβρουάριο του 2022, μετά από μία σειρά σκληρών γεγονότων που επηρέασαν τη ζωή του.

Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, στις 3 Μαΐου θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ το ολοκαίνουργιο ντοκιμαντέρ «Ed Sheeran: The Sum of It All», το οποίο αποτελείται από τέσσερα επεισόδια.

Συνδυάζοντας αδημοσίευτο προσωπικό υλικό, συνεντεύξεις και μουσικές ερμηνείες, το ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ εξερευνά πώς οι προσωπικές εμπειρίες διαμόρφωσαν τον Ed Sheeran ώστε να γίνει ο καλλιτέχνης που είναι σήμερα. Δείτε το συναισθηματικό trailer εδώ.

Ο Ed Sheeran συνεχίζει αυτή τη στιγμή την παγκόσμια περιοδεία του «+ – = ÷ x Tour» (The Mathematics Tour). Είναι η επόμενη περιοδεία του μετά το ιστορικό «Divide Tour» (2017-19), το οποίο σημείωσε τα ρεκόρ για την περιοδεία με τα περισσότερα εισιτήρια και τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών.