Ο Ed Sheeran άλλαξε επάγγελμα – Μπήκε σε καντίνα και ετοίμασε σάντουιτς

Ο Ed Sheeran μπήκε στην κουζίνα μίας καντίνας και σέρβιρε παραδοσιακά σάντουιτς στο κοινό μεταξύ των συναυλιών του στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, στο πνεύμα της περιοδείας του «Mathematics Tour» που συνδυάζει τις τεράστιες συναυλίες σε στάδια με ζεστές εμφανίσεις σε θεατρικές αίθουσες σε επιλεγμένες πόλεις.

Ο Βρετανός τραγουδιστής αποφάσισε να επισκεφθεί το κατάστημα SQ Philip’s Steaks στη Νότια Φιλαδέλφεια για να αναλάβει την απογευματινή βάρδια του Σαββάτου.

Ο Ed Sheeran έμαθε από τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, τα αδέλφια του Joseph και Philip Baldino, τα μυστικά του επαγγέλματος και σέρβιρε στους πελάτες τα περίφημα cheesesteaks της Φιλαδέλφειας.

Τα cheesesteaks είναι σάντουιτς που φτιάχνονται από λεπτές φέτες μπριζόλας και λιωμένο τυρί σε ένα μακρύ ρολό ψωμιού.

Έξω από τον χώρο είχε σχηματιστεί ουρά κόσμου, αφού ο Ed Sheeran είχε ζητήσει από τους ακολούθους του μέσα από τις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram να του προτείνουν το «καλύτερο» cheesesteak της Φιλαδέλφειας.

Στη συνέχεια, ο Ed Sheeran δημοσίευσε τη διεύθυνση του Philip’s και έδωσε την υπόσχεση ότι «τα cheesesteaks είναι κερασμένα από εμένα σήμερα».

Αργότερα, δημοσίευσε ένα βίντεο με την ανασκόπηση της επίσκεψής του, το οποίο ξεκινά με τον τραγουδιστή να δηλώνει: «Φιλαδέλφεια, προφανώς είναι ώρα για cheesesteak».

Παρά τα επαινετικά σχόλια που έλαβε από τους αδελφούς Baldino και παρά το γεγονός ότι το πρώτο του σάντουιτς χαρακτηρίστηκε ως «τέλειο» από έναν πελάτη, ο Ed Sheeran παρέμεινε ταπεινός σημειώνοντας ό,τι έκανε μόνο τη μισή δουλειά, αφού δεν έπρεπε να ανησυχεί για την είσπραξη χρημάτων από τους πελάτες.

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας του στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφειας το ίδιο βράδυ, ο Ed Sheeran φόρεσε όταν ανέβηκε στη σκηνή για το encore μία φανέλα του αθλητή του αμερικανικού φούτμπολ Donovan McNabb των Philadelphia Eagles, η οποία αγωνίζεται στον ίδιο χώρο στον οποίο τραγουδούσε.

Αναμφίβολα, ο Ed Sheeran αξιοποιεί την πρώτη περιοδεία του στις ΗΠΑ μετά από πέντε χρόνια. Το βορειαμερικανικό σκέλος του «Mathematics Tour» θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου με openning acts τους Khalid, Russ, Ben Kweller και άλλους καλλιτέχνες.

