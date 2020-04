Ο Ed O’Brien των Radiohead παρουσιάζει το σόλο άλμπουμ «Earth»

Ο Ed O’Brien βρίσκει τη φωνή του στη «Γη».

Ο Ed O’Brien των Radiohead παρουσιάζει μετά από επτά χρόνια προετοιμασίας το σόλο άλμπουμ του «Earth», το οποίο κυκλοφορεί από την Capitol Records / Universal Music.

Η ιστορία του άλμπουμ «Earth» ξεκινά στην Βραζιλία το 2012, όπου κατόπιν της συναυλίας των Radiohead στη χώρα, ο κιθαρίστας συνάντησε την οικογένειά του και βρήκε χρόνο να περάσει μαζί της μετά από πολύ καιρό, λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεών του.

Έτσι γεμάτος έμπνευση και όμορφα συναισθήματα, ξεκίνησε να ετοιμάσει τα καινούργια τραγούδια όταν επέστρεψε στο σπίτι του στην Ουαλία.

Ο Ed O’Brien έχει αναλάβει στο άλμπουμ «Earth» τα φωνητικά, την κιθάρα, το μπάσο, τα πλήκτρα, τα κρουστά και τον προγραμματισμό.

Συμμετέχουν επίσης καλλιτέχνες όπως ο Colin Greenwood των Radiohead, ο κιθαρίστας Adrian Utley των Portishead, ο ντράμερ Glenn Kotche των Wilco, ο θρυλικός ντράμερ Omar Hakim, η folk τραγουδίστρια Laura Marling και άλλοι.

Τα τραγούδια του «Earth» έχουν την υπογραφή του EOB. Την παραγωγή έκαναν οι Flood, Catherine Marks και Adam «Cecil» Bartlett

«Αυτά τα τραγούδια προέκυψαν μέσα από ένα πνεύμα αγάπης και τις καλύτερες ευχές για παγκόσμια ευημερία. Εύχομαι η μουσική του “Earth” να συντροφεύσει με ελπίδα τον κόσμο αυτές τις δύσκολες στιγμές που διανύουμε», δήλωσε ο Ed O’Brien.

Το πρώτο σόλο κομμάτι του EOB ήταν το ambient «Santa Teresa» που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2019. Το Δεκέμβριο της προηγούμενης χρονιάς ακολούθησε το πρώτο δείγμα του «Earth».



Το tracklist του «Earth»

1. Shangri-La

2. Brasil

3. Deep Days

4. Long Time Coming

5. Mass

6. Banksters

7. Sail On

8. Olympik

9. Cloak of the Night