Ο Ed O’Brien μιλά για το αβέβαιο μέλλον των Radiohead: «Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή»

«Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σε δύο χρόνια, μπορεί και όχι», δήλωσε σιβυλλικά ο Ed O’Brien για το μέλλον των Radiohead.

Ο Ed O’Brien μίλησε για το αβέβαιο μέλλον των Radiohead, αποκαλύπτοντας ότι το συγκρότημα δεν είναι ενεργό αυτή τη στιγμή και ότι δεν έχει σχέδια για το άμεσο μέλλον.

Σε συνέντευξή του στο «The Line-Up Podcast», ο O’Brien παραδέχθηκε ότι «δεν υπάρχουν Radiohead αυτή τη στιγμή».

«Μπορεί να γίνει κάτι, αλλά το άλλο πράγμα είναι… ότι μπορεί και όχι», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν το συγκρότημα θα επανασυνδεθεί τελικά.

«Και έχει σημασία αυτό; Υπάρχει μία αλήθεια σε αυτό που κάνουμε. Οπότε δεν πρόκειται να γίνουμε ένα από αυτά τα συγκροτήματα που μαζεύονται για να βγάλουν πολλά χρήματα», εξήγησε στη συνέχεια ο κιθαρίστας των Radiohead.

«Το θέμα με τους Radiohead είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σε δύο χρόνια. Μπορεί και όχι», πρόσθεσε.

«Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει, πρέπει να υπάρχουν πέντε άνθρωποι που να λένε: “Θέλω πραγματικά να το κάνω αυτό ξανά μαζί σου”. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή το έχουμε κάνει τόσο καιρό, όλοι μας απλωνόμαστε και έχουμε διαφορετικές εμπειρίες. Και αυτό θα πρέπει να το επιτρέπουμε και να το ενθαρρύνουμε», ανέφερε.

Τελικά, ο Ed O’Brien εκτιμά ότι το κοινό δεν έχει δει ακόμα το τέλος των Radiohead. «Αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε αδέλφια. Πιθανότατα θα παίξουμε ξανά μαζί», δήλωσε.

«Θα μπορούσε να μην συμβεί. Είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα συμβεί. Αλλά πρέπει επίσης να μπορείς να αντιμετωπίσεις και το γεγονός ότι δεν θα ξανασυμβεί», συνέχισε.

Οι Radiohead κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους άλμπουμ, «A Moon Shaped Pool», τον Μάιο του 2016, ενώ η τελευταία κοινή τους περιοδεία πραγματοποιήθηκε το 2018. Στη συνέχεια, ο Ed O’Brien κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ, «Earth», το 2020, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει άλλον ένα δίσκο αργότερα φέτος.

Εν τω μεταξύ, ο Thom Yorke και ο Jonny Greenwood σχημάτισαν μαζί με τον Tom Skinner των Sons of Kemet το συγκρότημα The Smile και κυκλοφόρησαν πρόσφατα το πρώτο άλμπουμ τους, «A Light For Attracting Attention».

Μετά την ευρωπαϊκή περιοδεία τους, οι The Smile αναμένεται να συνεχίσουν τις συναυλίες τους στη Βόρεια Αμερική αυτό το φθινόπωρο.