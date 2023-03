Eazy-E: Πώς ο τραγικός θάνατός του από AIDS ευαισθητοποίησε και έσπασε το στίγμα στον κόσμο της μουσικής

Ο θάνατος του Eazy-E άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος της hip-hop αντιμετώπιζε το HIV/AIDS.



Στις 26 Μαρτίου συμπληρώνονται 28 χρόνια από τον τραγικό θάνατο του Eazy-E από AIDS, ο οποίος επηρέασε την κοινότητα του hip-hop και αύξησε την ευαισθητοποίηση για τις ασφαλείς σεξουαλικές επαφές.

Ο Eric Lynn Wright, πιο γνωστός ως Eazy-E, ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της gangsta rap.

Μαζί με τους Dr. Dre και Ice Cube ίδρυσε το εμβληματικό rap συγκρότημα N.W.A. τη δεκαετία του 1980, το οποίο κέρδισε ευρεία προσοχή για τους σκληρούς στίχους του για τη ζωή και τη βία στο κέντρο της πόλης του Λος Άντζελες.

Η σόλο καριέρα του Eazy-E απογειώθηκε μετά την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, «Eazy-Duz-It» (1988), το οποίο ανέδειξε τη χαρακτηριστική ψηλή φωνή του και τους προκλητικούς στίχους του, που αποτελούσαν συχνά πεδίο αντιπαράθεσης.

Στη συνέχεια, ο Eazy-E έκανε υπό την εταιρεία του, Ruthless Records, την παραγωγή επιτυχημένων άλμπουμ για άλλους καλλιτέχνες, όπως οι Bone Thugs-n-Harmony, MC Ren, The D.O.C. και Above the Law.

Η διάγνωση με AIDS και ο θάνατος του Eazy-E

Δυστυχώς, η ζωή του Eazy-E διακόπηκε όταν τον Φεβρουάριο του 1995 διαγνώστηκε με AIDS και απεβίωσε μόλις ένα μήνα αργότερα.

Στις 24 Φεβρουαρίου 1995, ο Eazy-E εισήχθη σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες με έντονο βήχα και διαγνώστηκε με HIV/AIDS. Ο ράπερ ανακοίνωσε την ασθένειά του με δημόσια δήλωσή του στις 16 Μαρτίου 1995.

Πιστεύεται ότι ο Eazy-E προσβλήθηκε από HIV/AIDS μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 20ής Μαρτίου, αφού είχε ήδη συμφιλιωθεί με τον Ice Cube, ο Eazy-E έγραψε ένα τελευταίο μήνυμα προς τους θαυμαστές του.

Ο Eazy-E άφησε την τελευταία πνοή τους στις 26 Μαρτίου 1995 σε ηλικία 30 ετών. Οι περισσότερες αναφορές εκείνη την εποχή ανέφεραν ότι ήταν 31 ετών λόγω πλαστογράφησης της ημερομηνίας γέννησής του κατά ένα έτος.

Ο ράπερ των N.W.A. κηδεύτηκε στις 7 Απριλίου 1995 στο Rose Hills Memorial Park στο Whittier της Καλιφόρνια. Πάνω από 3.000 άνθρωποι παρευρέθηκαν στην κηδεία του, μεταξύ των οποίων ο Jerry Heller και ο DJ Yella.

Ο Eazy-E κηδεύτηκε σε χρυσό φέρετρο και ήταν ντυμένος με αθλητική φανέλα, τζιν και το καπέλο του με την επιγραφή Compton.

Στις 30 Ιανουαρίου 1996, δέκα μήνες μετά τον θάνατό του, κυκλοφόρησε το δεύτερο και τελευταίο προσωπικό άλμπουμ του, το «Str8 off tha Streetz of Muthaphukkin Compton».

Ο αντίκτυπος του θανάτου του στη hip-hop

Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ στη μουσική κοινότητα και ήταν μια σημαντική απώλεια όχι μόνο για την οικογένεια και τους φίλους του αλλά και για τον ευρύτερο καλλιτεχνικό κόσμο που τον γνώριζε ως πρωτοπόρο στο είδος της rap.

Εκείνη την εποχή υπήρχε ακόμη μεγάλο στίγμα και παραπληροφόρηση σχετικά με το AIDS και ο θάνατος του Eazy-E έστρεψε ξανά την προσοχή στην επιδημία και στην επιτακτική ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

Ο θάνατος του Eazy-E αποτέλεσε αφορμή για πολλούς καλλιτέχνες στην κοινότητα του hip-hop να αντιμετωπίσουν σοβαρά το θέμα και να κυκλοφορήσουν κυκλοφόρησαν τραγούδια που αφορούσαν τη σημασία των ασφαλών σεξουαλικών επαφών και προωθούσαν την ευαισθητοποίηση για το HIV/AIDS.

Χαρακτηριστικά, ο Ice-T κυκλοφόρησε το τραγούδι «The Lane» το 1996, το οποίο αφορούσε το θέμα του ασφαλούς σεξ και της εξάπλωσης του HIV/AIDS, ενώ ο LL Cool J κυκλοφόρησε το τραγούδι «Pink Cookies in a Plastic Bag Getting Crushed by Buildings» το 1993, το οποίο περιλαμβάνει στίχους που προωθούν τη χρήση προφύλαξης.

Επίσης, η Queen Latifah κυκλοφόρησε το τραγούδι «Just Another Day» το 1993, το οποίο διέθετε στίχους σχετικά με τους κινδύνους των σεξουαλικών επαφών χωρίς προφυλάξεις.

Η κληρονομιά του Eazy-E συνεχίζει να ζει όχι μόνο μέσω της μουσικής του, αλλά και μέσω του έργου της οικογένειάς του και του ιδρύματός του, τα οποία συνεχίζουν να ευαισθητοποιούν για το AIDS και για τη σημασία των ασφαλών σεξουαλικών επαφών.