Ο Randy Meisner είχε τραγουδήσει την κλασική επιτυχία «Take It To The Limit» των Eagles.

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Randy Meisner, συνιδρυτής των Eagles και αρχικός μπασίστας του συγκροτήματος.

Ο θάνατος του Randy Meisner ανακοινώθηκε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των Eagles και της σελίδας τους στο Facebook.

«Οι Eagles με θλίψη ανακοινώνουν ότι το ιδρυτικό μέλος, μπασίστας και τραγουδιστής Randy Meisner απεβίωσε χθες στις 26 Ιουλίου στο Λος Άντζελες σε ηλικία 77 ετών λόγω επιπλοκών από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)», ανέφερε το συγκρότημα.

Ως ο αρχικός μπασίστας του πρωτοπόρου country rock συγκροτήματος Poco, ο Randy Meisner ήταν στην πρώτη γραμμή της μουσικής επανάστασης που ξεκίνησε στο Λος Άντζελες στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Οι Eagles σημειώνουν επίσης στην ανακοίνωσή τους ότι ο Randy Meisner ήταν αναπόσπαστο κομμάτι τους και συνέβαλε καθοριστικά στις πρώτες επιτυχίες του συγκροτήματος.

«Το εύρος της φωνής του ήταν εκπληκτικό, όπως αποδεικνύεται από τη χαρακτηριστική μπαλάντα του “Take It To The Limit”», σχολίασαν οι Eagles.

Σύμφωνα με το συγκρότημα, δεν έχουν διευθετηθεί ακόμη οι λεπτομέρειες της κηδείας του Randy Meisner.

Ο Randy Meisner δημιούργησε τους Eagles το 1971 μαζί με τους Glenn Frey, Don Henley και Bernie Leadon.

Έπαιξε μπάσο και τραγούδησε σε μερικά από τα πιο δημοφιλή άλμπουμ του rock συγκροτήματος, όπως τα «Eagles», «Desperado», «On The Border», «One of These Nights» και «Hotel California».

Ο Randy Meisner συνυπέγραψε και τραγούδησε την κλασική επιτυχία «Take It To The Limit» του συγκροτήματος.

Ο Randy Meisner αποχώρησε από τους Eagles το 1977 και αντικαταστάθηκε από τον Timothy B. Schmit, ο οποίος είχε αναπληρώσει το κενό του και στους Poco.

Στη συνέχεια, ο Randy Meisner κυκλοφόρησε μια σειρά από σόλο άλμπουμ, μεταξύ των οποίων το «Randy Meisner» το 1978 και το «One More Song» το 1980.

Ο Randy Meisner εξαιρέθηκε από την περιοδεία επανένωσης των Eagles το 1994, αλλά εμφανίστηκε μαζί με το συγκρότημα στην εισαγωγή τους στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998, όπου έπαιξαν μαζί το «Take It Easy» και το «Hotel California».

Είχε επίσης προσκληθεί από τους Eagles να συμμετάσχει στην παγκόσμια περιοδεία τους «History Of The Eagles» το 2013, αλλά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το συγκρότημα λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων με την υγεία του.

Στις αρχές του Ιουλίου, οι Eagles ανακοίνωσαν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο από τη Νέα Υόρκη και να διαρκέσει μέχρι το 2025.