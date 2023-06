Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε EDM φεστιβάλ στην Ουάσινγκτον

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς έξω από το EDM φεστιβάλ Beyond Wonderland στο The Gorge Amphitheatre στην πολιτεία της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.

Λόγω της τραγωδίας, οι διοργανωτές του φεστιβάλ ανακοίνωσαν το πρωί της Κυριακής την ακύρωση της δεύτερης ημέρας του Beyond Wonderland.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα περίπου στις 8:23 μ.μ. τοπική ώρα στην περιοχή του κάμπινγκ έξω από τον γραφικό χώρο του George στην Ουάσινγκτον το Σάββατο 17 Ιουνίου.

Την ώρα των πυροβολισμών το EDM φεστιβάλ, στο οποίο συμμετείχαν οι Dillon Francis, Timmy Trumpet, Armnhmr και άλλοι, διεξαγόταν κανονικά μέσα στον χώρο και δεν διακόπηκε.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο ενημέρωσης του γραφείου του σερίφη της κομητείας Grant, Kyle Foreman, ο ύποπτος – ο οποίος συνελήφθη αργότερα – πυροβόλησε «τυχαία μέσα στο πλήθος» στην περιοχή του κάμπινγκ, σε απόσταση περίπου 20 έως 30 λεπτών με τα πόδια από το αμφιθέατρο.

«Ο δράστης στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό», δήλωσε ο Foreman, προσθέτοντας ότι όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ο άνδρας ύποπτος «συνέχισε να πυροβολεί τυχαία στο πλήθος και ο ύποπτος τέθηκε τελικά υπό κράτηση».

Ο Foreman πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αργά το βράδυ του Σαββάτου: «Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν τα κίνητρα ή ποιες οι προθέσεις του δράστη και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να μάθουμε αυτές τις πληροφορίες αργότερα».

Τα ονόματα του υπόπτου και των θυμάτων δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη από τις αρχές.

