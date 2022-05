«Δυνατά» με τον Κωστή Μαραβέγια: Οι καλεσμένοι της Παρασκευής 29 Απριλίου

Η πιο κεφάτη, πρωτότυπη, ανατρεπτική μουσική εκπομπή κάνει ακόμη πιο όμορφες, πιο μελωδικές και πιο διασκεδαστικές τις τηλεοπτικές στιγμές μας.

H Ευρυδίκη με τους Σαλίνα Γαβαλά, Σπύρο Γραμμένο, Πένυ Ραμαντάνη, Χρήστο Νικολάου με το ρεμπέτικο συγκρότημα «Κομπανία», η Αλεξάνδρα Σιετή με τον D3lta και η Κωνσταντίνα Πάτση με μουσικούς παραδοσιακών τραγουδιών, έρχονται την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 στις 22:00 στην εκπομπή «Δυνατά» με τον Κωστή Μαραβέγια στην ΕΡΤ1.

Η εκρηκτική ροκ σταρ Ευρυδίκη φέρνει στο πλατό του «Δυνατά» τους φίλους και καλλιτεχνικά της ταίρια και μας χαρίζουν μοναδικές μουσικές στιγμές με ομαδικά τραγούδια, ντουέτα και διασκευές που θα συζητηθούν.

Η «Πυξίδα» μπερδεύεται με το «Fly Me To The Moon», οι συζητήσεις στον καναπέ του Κωστή Μαραβέγια καταλήγουν σε ένα αυτοσχέδιο μουσικό πάρτι με κιθάρες και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Η Ευρυδίκη και ο Κωστής Μαραβέγιας μιλούν για όλα εκείνα που τους ενώνουν, για τη συνεργασία τους, κάνουν πλάκες, θυμούνται ιστορίες άξιες αναφοράς.

Ρεμπέτικοι «πειραγμένοι» ήχοι έρχονται στη συνέχεια με τους ταλαντούχους ερμηνευτές Σωτήρη Παπατραγιάννη και Εύα Ξένου, που μαζί με ταλαντούχους μουσικούς αποδίδουν μοναδικά αγαπημένα ρεμπέτικα και σμυρναίικα τραγούδια.

Pop – rock αέρα με ιδιαίτερα τζαμαρίσματα φέρνουν στη σκηνή δύο νέες φωνές που έχουν ήδη ξεχωρίσει.

Η Αλεξάνδρα Σιετή, η οποία συνδυάζει σκηνική παρουσία με μοναδική χροιά, και ο ελληνοαγγλικής καταγωγής singer και songwriter με το καλλιτεχνικό όνομα D3lta συμπράττουν και εντυπωσιάζουν με το αστείρευτο ταλέντο τους.

Παραδοσιακοί ήχοι με γκάιντα και λαούτο κλείνουν τη βραδιά με την ερμηνεύτρια Κωνσταντίνα Πάτση, η οποία χαράσσει τη δική της πορεία στο παραδοσιακό τραγούδι.

«Δυνατά» με τον Κωστή Μαραβέγια, κάθε Παρασκευή, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.