Οι Duran Duran αφιέρωσαν το «Ordinary World» στην Ουκρανία

Οι Duran Duran φώτισαν στα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας τον πύργο της Capitol Records στο Χόλιγουντ.

Οι Duran Duran χάρισαν σε 250 φίλους και συγγενείς, καθώς και σε λίγους επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας, μια ιδιωτική συναυλία στο Χόλιγουντ το βράδυ της Πέμπτης 17 Μαρτίου.

Η συναυλία μαγνητοσκοπήθηκε για τις ανάγκες μίας συναυλιακής ταινίας μεγάλου μήκους και ενός ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσουν οι Duran Duran τον Ιούνιο, σε συνδυασμό με την παγκόσμια περιοδεία τους, η οποία θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Αμερική τον Αύγουστο.

Το καλά εξοπλισμένο «Aster» – ένα ιδιωτικό κλαμπ για μέλη και ξενοδοχείο που θα ανοίξει τον Ιούνιο – αποτέλεσε το τέλειο σκηνικό για τους Duran Duran με φόντο τόσο τη διάσημη πινακίδα του Χόλιγουντ όσο και τον εμβληματικό πύργο της δισκογραφικής εταιρείας Capitol Records.

Η γλυκιά βραδιά και το προχωρημένο ηλιοβασίλεμα έδωσαν μια ονειρική ποιότητα στην ιδιωτική εμφάνιση. Το ωριαίο πρόγραμμα περιλάμβανε τραγούδια από τις τέσσερις δεκαετίες της καριέρας των Duran Duran, καθώς και επιλογές από το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, «Future Past».

Μετά το «View To A Kill» και το «Hungry Like The Wolf», η στιγμή που ξεχώρισε στη βραδιά ήταν κατά τη διάρκεια του «Ordinary World», όταν ο πύργος της Capitol Records φωτίστηκε στο μπλε και στο κίτρινο χρώμα της σημαίας της Ουκρανίας.

Ο μπασίστας John Taylor ανέφερε σε δήλωσή του: «Κάνουμε έκκληση στους θαυμαστές μας στη Ρωσία να έχουν ανοιχτή την καρδιά τους και να υποστηρίξουν την ειρήνη. Όλοι ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να επιστρέψετε σε έναν «συνηθισμένο κόσμο» (Ordinary World)».

Οι Duran Duran δεν δίστασαν να στρέψουν την προσοχή τους στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και το προηγούμενο βράδυ, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στο «The Late Late Show» του James Corden», όπου παίκτης των πλήκτρων Nick Rhodes εμφανίστηκε με μπλε σακάκι και κίτρινο πουκάμισο και γραβάτα.

Τα τέσσερα αρχικά μέλη των Duran Duran μίλησαν επίσης στον James Corden για την υποψηφιότητά τους για είσοδο στο Rock and Roll Hall of Fame, τη βιογραφική ταινία τους και την περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική.