Ο Duke Dumont κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ “DUALITY”

Περιέχει 10 τραγούδια!

Ο Βρετανός αστέρας της house, Duke Dumont αποκαλύπτει το ντεμπούτο άλμπουμ του DUALITY.

Μετατρέποντας την πολυετή εμπειρία του σε ένα συνεκτικό δίσκο που συνοψίζει τις βασικές του πεποιθήσεις, το DUALITY είναι μια ειλικρινής, καθαρτική έκφραση της επιθυμίας του Duke να ενσαρκώσει τη νοοτροπία ενός αληθινού καλλιτέχνη, απελευθερωμένος από ιδιαιτερότητες του είδος αφήνοντας το δικό του ηχητικό αποτύπωμα.

Το LP χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα είναι προσανατολισμένο στο dancefloor, ενώ το άλλο ενδοσκοπικό. Ο δίσκος περιέχει 10 τραγούδια με πρώτο να είναι το εκπληκτικό vocal house «Therapy», κομμάτι που κυκλοφόρησε ως single στις αρχές της χρονιάς. Το επόμενο είναι το club anthem «The Power», τραγούδι σε συνεργασία με τον Βρετανό τραγουδιστή Zak Abel. Και αυτό κυκλοφόρησε σαν single και ακολουθείτε από το «Obey», ένα cut στο οποίο ο Duke να συνεργάζεται με τον Roland Clark από το Νιου Τζέρσι. Με λιγότερες από έξι συνεργασίες σε ολόκληρο το LP, το «The Fear» και το «Nightcrawler» ακολουθούν. Το πρώτο είναι μαζί με την τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και πιανίστρια από τις ΗΠΑ Niia και δεύτερο με το duo από την Αυστραλία Say Lou Lou.

Το δεύτερο μισό του δίσκου είναι εκεί όπου λάμπουν τα πιο ενδοσκοπικά και προσωπικών κομμάτια του Duke. Σε αυτό βρίσκουμε δύο συνεργασίες. Μια με τον τραγουδιστή How to Dress Well από το Κολοράντο στο «Together», πριν το «Let Me Go», μια υπέροχη ακουστική εμπειρία σε συνεργασία με τον Ry X.

Ακούστε το άλμπουμ “DUALITY” του Duke Dumont παρακάτω:

Tracklist:

1. Therapy

2. The Power feat. Zak Abel

3. Obey feat. Roland Clark

4. The Fear feat. Niia

5. Nightcrawler feat. Say Lou Lou

6. Ocean Drive

7. Together feat. How to Dress Well

8. Love Song

9. Overture

10. Let Me Go feat. Ry X