Στην εποχή του διαδικτύου, τίποτα από το παρελθόν δε μένει πραγματικά στο παρελθόν και αυτό είναι ένα μάθημα που η Dua Lipa έμαθε αυτή την εβδομάδα.

Το 2014, πριν αρχίσει επίσημα την καριέρα της, η ταλαντούχα τραγουδίστρια είχε τραγουδήσει το «Smoke, Drink, Break Up» της Mila J και η εκτέλεσή της επανεμφανίστηκε πρόσφατα στο ίντερνετ. Ανάμεσα στους στίχους της Αμερικανίδας ράπερ που τραγούδησε η Dua Lipa ήταν και η λέξη «νέγροι», η οποία στα αγγλικά διαθέτει μειωτικό χαρακτήρα, τουλάχιστον μεγαλύτερο από τη χρήση στην ελληνική γλώσσα.

Το γεγονός ότι η 22χρονη τραγουδίστρια ανέφερε την αμφιλεγόμενη λέξη, δημιούργησε αντιδράσεις.

Η Dua Lipa ζήτησε συγγνώμη μέσω Twitter, λέγοντας ότι «δεν το σκέφτηκε τότε»: «Σε σχέση με το cover του 2014, δεν ήθελα ποτέ να προσβάλλω ή να αναστατώσω κανέναν», έγραψε.

«Δεν είπα ολόκληρη τη λέξη, αλλά μπορώ να παραδεχθώ ότι δεν έπρεπε να πάω εκεί καθόλου και ότι μία διαφορετική λέξη θα μπορούσε να έχει ηχογραφηθεί μαζί για να αποφευχθεί η προσβολή και η σύγχυση. Δεν το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή», εξήγησε.

In relation to my 2014 cover I never meant to offend or upset anyone. I didnt say the full word but I can admit I shouldnt have gone there at all and that a different word could’ve been recorded altogether to avoid offence and confusion. I wasn’t thinking it through at the time.

