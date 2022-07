Dua Lipa: Τρεις τραυματίες από πυροτεχνήματα σε συναυλία της στο Τορόντο

Τρεις άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από πυροτεχνήματα που μετέφερε λαθραία στον χώρο της συναυλίας απερίσκεπτος θεατής.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη συναυλία της Dua Lipa στο Τορόντο το βράδυ της Τετάρτης από πυροτεχνήματα που άναψε ένας απερίσκεπτος θεατής.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε η στιγμή που τα πυροτεχνήματα άναψαν στο δάπεδο του «Scotiabank Arena». Η αστυνομία δήλωσε στο CityNews του Τορόντο ότι τρία άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και τα φρόντισε το ιατρικό προσωπικό της συναυλίας, αλλά δεν χρειάστηκαν περαιτέρω ιατρική βοήθεια.

Θεατές που μίλησαν στο CityNews αποκάλυψαν ότι το πλήθος διασκορπίστηκε έντρομο αφού άκουσε τα πρώτα πυροτεχνήματα να εκρήγνυνται.

Στο διαδίκτυο, οι θαυμαστές της Dua Lipa καταγγέλλουν ότι το προσωπικό ασφαλείας της συναυλίας δεν έδειξε αρκετή επιμέλεια στον έλεγχο των τσαντών κατά την είσοδο, με ορισμένους να δηλώνουν ότι οι τσάντες τους δεν ελέγχθηκαν καθόλου.

Αν και δεν σχολίασε το περιστατικό ενώ βρισκόταν στη σκηνή, τα βίντεο δείχνουν την Dua Lipa ελαφρώς σαστισμένη όταν ξεκίνησε η αναστάτωση. Τα πυροτεχνήματα άναψαν ενώ η 26χρονη τραγουδίστρια τελείωνε την εμφάνισή της στην απέναντι πλευρά του γηπέδου.

Fireworks were apparently smuggled into @DuaLipa's #FutureNostalgiaTour show in Toronto last night and was set off at the roof and the audience. Luckily, no injuries were reported. pic.twitter.com/3qkB9Ea6E7 — Dua Lipa Today (@LipaToday) July 28, 2022

Η Dua Lipa αναφέρθηκε τελικά στο περιστατικό με μία δήλωση στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram και επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα από τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του υπεύθυνου για την παράνομη μεταφορά των πυροτεχνημάτων μέσα στη συναυλία.

«Χθες το βράδυ, μη εξουσιοδοτημένα πυροτεχνήματα εξερράγησαν μέσα στο πλήθος κατά τη διάρκεια της εμφάνισής μου στο Τορόντο», έγραψε η Dua Lipa.

«Η δημιουργία ενός ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς χώρου στις συναυλίες μου είναι πάντα η πρώτη μου προτεραιότητα και η ομάδα μου και εγώ είμαστε εξίσου σοκαρισμένοι και σαστισμένοι από τα γεγονότα όπως όλοι εσείς», συνέχισε.

«Διεξάγεται έρευνα σχετικά με τα γεγονότα και όλοι οι αρμόδιοι εργάζονται σκληρά για να ανακαλύψουν πώς συνέβη αυτό το περιστατικό», αποκάλυψε.

«Ήταν μία καταπληκτική εμπειρία να φέρω στη ζωή αυτό το σόου για τους θαυμαστές μου και λυπάμαι βαθύτατα για όποιον φοβήθηκε, ένιωσε ανασφαλής ή επηρεάστηκε με οποιονδήποτε τρόπο η απόλαυση του σόου», πρόσθεσε η pop star.

anyone know if these fireworks at the toronto dua lipa concert were planned?? i got a video of them shooting into the crowd and people running away. hope no one got hurt #DuaLipa #Toronto #FutureNostalgiaTour pic.twitter.com/YgfTvAvozr — aj🎊edtwt! (@calsandbones) July 28, 2022

Σε δήλωσή της στο CityNews, η Maple Leaf Sports & Entertainment, ο όμιλος που διαχειρίζεται το «Scotiabank Arena», ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις αρχές στην έρευνα για το περιστατικό.

«Χθες το βράδυ, στο τέλος μίας συναυλίας στο Scotiabank Arena, ένα άτομο από το κοινό άναψε μη εξουσιοδοτημένα και παράνομα πυροτεχνήματα στο δάπεδο του γηπέδου. Κατά συνέπεια, τρεις θεατές έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου και μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους χωρίς να χρειαστούν περαιτέρω ιατρική φροντίδα», ανέφερε.

«Ως ένας από τους κορυφαίους χώρους εκδηλώσεων στη Βόρεια Αμερική, η δημιουργία ενός ασφαλούς και προστατευμένου χώρου για κάθε παρευρισκόμενο στο “Scotiabank Arena” αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της MLSE και αρχίσαμε αμέσως να συνεργαζόμαστε με τις αστυνομικές αρχές του Τορόντο για την πλήρη διερεύνηση αυτής της απερίσκεπτης και επικίνδυνης πράξης», τόνισε.