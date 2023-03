Η Dua Lipa συνεργάζεται με τον δημιουργό της Adele και του Harry Styles στο νέο άλμπουμ της

Η Dua Lipa έχει «περάσει εκατοντάδες ώρες στο στούντιο» ετοιμάζονται πυρετωδώς το νέο άλμπουμ της.

Η Dua Lipa συνεργάζεται με τον δημιουργό του Harry Styles και της Adele στο τρίτο άλμπουμ της.

Η 27χρονη pop star βρίσκεται στο στούντιο με τον Tobias Jesso Jr, τον βραβευμένο με Grammy τραγουδοποιό που έγραψε μαζί με τον Harry Styles το «Boyfriends» στο «Harry’s House» και το τραγούδι «When We Were Young» και το bonus track «Lay Me Down» στο «25» της Adele.

Ο Tobias Jesso Jr. έχει συνεργαστεί επίσης με καλλιτέχνες όπως οι Sia, Niall Horan, Charlie Puth, Florence + The Machine, Shawn Mendes και πολλούς άλλους.

Όπως αναφέρεται στη στήλη Wired της εφημερίδας Daily Star, η Dua Lipα φέρεται να δήλωσε για τον Tobias Jesso Jr: «Θα γράφει τραγούδια μαζί μου για το υπόλοιπο της καριέρας μου».

«Απλά με έχει συνεπάρει», δήλωσε ο Tobias Jesso Jr. για την εμπειρία της συνεργασίας του με την Dua Lipa.

«Στη μέση της συνάντησης ηχογραφούσε ένα επεισόδιο για το podcast της. Θα κάναμε ένα διάλειμμα μίας ώρας και μετά θα επέστρεφε και θα συνεχίζαμε με το τραγούδι. Δεν μπορούσα να πιστέψω τον ζήλο της», πρόσθεσε.

Ο Καναδός δημιουργός πρόσθεσε για τον ρόλο του: «Σαν ψυχολόγος, προσπαθείς απλά να φτάσεις στα χρυσά ψήγματα, ακόμα και αν τα ανακαλύπτουν μόνοι τους».

Η Dua Lipa συνεργάζεται επίσης με τον μάγο του στούντιο Mark Ronson στα πιο προσωπικά τραγούδια της μέχρι σήμερα για το επόμενο άλμπουμ της μετά το «Future Nostalgia» του 2020.

Η τραγουδίστρια παρακολούθησε μαζί με τον Tobias Jesso Jr, τον Mark Ronson και τη σύζυγό του Grace τον αγώνα του NBA μεταξύ των New York Knicks και των Charlotte Hornets στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και μοιράστηκε μία selfie από τις κερκίδες στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram.

Τον περασμένο μήνα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Dua Lipa βάζει τις τελευταίες πινελιές στο «πραγματικά προσωπικό» τρίτο άλμπουμ της.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια αναμένεται να είναι «πολύ πιο αποκαλυπτική στους στίχους της» και έχει συμμετάσχει σε κάθε τραγούδι του άλμπουμ.

Μια πηγή από τον χώρο της μουσικής βιομηχανίας δήλωσε στη στήλη «Bizarre» της εφημερίδας The Sun: «Το τρίτο άλμπουμ της Dua είναι πραγματικά προσωπικό για εκείνη και η ίδια έχει συμμετάσχει ενεργά σε κάθε βήμα».

«Έχει περάσει εκατοντάδες ώρες στο στούντιο και έχει συνυπογράψει κάθε τραγούδι – αυτό είναι πραγματικά σημαντικό για εκείνη. Ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της pop μουσικής, όλοι οι πιο ταλαντούχοι δημιουργοί και καλλιτέχνες διαγωνίζονταν να συνεργαστούν μαζί της», συνέχισε.

«Η Dua ήταν πολύ ξεκάθαρη σχετικά με την κατεύθυνσή της, θέλει να κρατήσει το ύφος της αισιόδοξο και διασκεδαστικό, αλλά θα είναι πολύ πιο αποκαλυπτική στους στίχους της», υποστήριξε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Dua Lipa θα είναι ένας από τους οικοδεσπότες του Met Gala 2023

Δεν είναι ακόμη γνωστό πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει η Dua Lipa το νέο άλμπουμ της, αλλά αναμένεται να κυκλοφορήσει «τουλάχιστον κάποιο τραγούδι» πριν το τέλος του 2023.

Η πηγή πρόσθεσε: «Η δισκογραφική εταιρεία της είναι πραγματικά ενθουσιασμένη με το άλμπουμ και σχεδιάζει μία μακρά καμπάνια σε εντελώς νέα κλίμακα για να αξιοποιήσει στο έπακρο τη μουσική, οπότε η ημερομηνία κυκλοφορίας του είναι αβέβαιη – ειδικά μέχρι να ολοκληρωθεί».

«Αλλά το σχέδιο είναι οι θαυμαστές να ακούσουν τουλάχιστον κάποια νέα μουσική από το δίσκο μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε.

Η Dua Lipa παραδέχτηκε επίσης ότι ανησυχούσε πως το τρίτο άλμπουμ της θα μπορούσε να διαρρεύσει στο διαδίκτυο.

Οι επικεφαλής της δισκογραφικής εταιρείας της τραγουδίστριας προσπαθούν απεγνωσμένα να διασφαλίσουν ότι το νέο άλμπουμ της είναι ασφαλές μετά την πρόσφατη εμφάνιση στο διαδίκτυο ενός τραγουδιού στο οποίο η Dua Lipa είχε συνεργαστεί με τον Pharrell Williams για το «Future Nostalgia».

Πρόκειται για το τελευταίο από τα πολλά ακυκλοφόρητα τραγούδια της pop star που έχουν διαρρεύσει, καθώς, σύμφωνα με μία άλλη πηγή, «τον τελευταίο μήνα περίπου έχουν εμφανιστεί στο διαδίκτυο αμέτρητα demos και τραγούδια που έχουν απορριφθεί από την Dua».